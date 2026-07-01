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Samsung расширяет доступность One UI 9.0 на базе Android 17: какие смартфоны в списке (фото)

Samsung Galaxy A56 Galaxy A36 смартфоны
Samsung Galaxy A56 и Galaxy A36 (иллюстративное фото) | Фото: Phone Arena

Samsung готовится к релизу оболочки One UI 9.0. Апдейт уже тестируют на недорогих телефонах, и перечень уже обнародован.

Информацией о расширении программы тестирования делится Gizmochina.

На тестовых серверах Samsung обнаружены сборки One UI 9.0 для ультрабюджетных моделей, включая Galaxy A07, A17 и A16. Раннее появление прошивок не гарантирует их скорого релиза, однако дает разработчикам запас времени на исправление ошибок и оптимизацию софта под слабое железо.

OneUI 9: полный список тестируемых смартфонов

Линейка Galaxy S:

  • Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra
  • Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE
  • Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Складная линейка Galaxy Z:

  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 7

Линейка Galaxy A:

  • Galaxy A57 / A56 / A55 / A54
  • Galaxy A35 / A34
  • Galaxy A25 / A24
  • Galaxy A17 / A16 / A07
Відео дня

Планшеты Galaxy Tab S:

  • Galaxy Tab S11 / Tab S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10+ / Tab S10 Ultra

Сроки релиза и дата Galaxy Unpacked

В ближайшие недели Samsung планирует расширить публичную бета-программу на другие флагманы (в частности, на серию S25). Однако владельцам бюджетных устройств бету ждать не стоит — они получат сразу стабильную версию апдейта.

Финальный релиз новой версии интерфейса состоится параллельно с анонсом следующего поколения складных устройств на грядущем мероприятии Galaxy Unpacked. Премьера состоится уже скоро: масштабная презентация, где покажут ожидаемый Samsung Galaxy Z Fold 8 и его новые широкоформатные Wide-модификации, запланирована на 22 июля в Лондоне.

Ранее сообщалось, какой Android-смартфон окажется лучше: Galaxy Z Fold 8 Ultra или Pixel 11 Pro Fold.