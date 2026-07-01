Samsung расширяет доступность One UI 9.0 на базе Android 17: какие смартфоны в списке (фото)
Samsung готовится к релизу оболочки One UI 9.0. Апдейт уже тестируют на недорогих телефонах, и перечень уже обнародован.
Информацией о расширении программы тестирования делится Gizmochina.
На тестовых серверах Samsung обнаружены сборки One UI 9.0 для ультрабюджетных моделей, включая Galaxy A07, A17 и A16. Раннее появление прошивок не гарантирует их скорого релиза, однако дает разработчикам запас времени на исправление ошибок и оптимизацию софта под слабое железо.
OneUI 9: полный список тестируемых смартфонов
Линейка Galaxy S:
- Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra
- Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE
- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Складная линейка Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
Линейка Galaxy A:
- Galaxy A57 / A56 / A55 / A54
- Galaxy A35 / A34
- Galaxy A25 / A24
- Galaxy A17 / A16 / A07
Планшеты Galaxy Tab S:
- Galaxy Tab S11 / Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+ / Tab S10 Ultra
Сроки релиза и дата Galaxy Unpacked
В ближайшие недели Samsung планирует расширить публичную бета-программу на другие флагманы (в частности, на серию S25). Однако владельцам бюджетных устройств бету ждать не стоит — они получат сразу стабильную версию апдейта.
Финальный релиз новой версии интерфейса состоится параллельно с анонсом следующего поколения складных устройств на грядущем мероприятии Galaxy Unpacked. Премьера состоится уже скоро: масштабная презентация, где покажут ожидаемый Samsung Galaxy Z Fold 8 и его новые широкоформатные Wide-модификации, запланирована на 22 июля в Лондоне.
Ранее сообщалось, какой Android-смартфон окажется лучше: Galaxy Z Fold 8 Ultra или Pixel 11 Pro Fold.