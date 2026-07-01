Samsung расширяет доступность One UI 9.0 на базе Android 17: какие смартфоны в списке (фото)

Samsung готовится к релизу оболочки One UI 9.0. Апдейт уже тестируют на недорогих телефонах, и перечень уже обнародован.

Информацией о расширении программы тестирования делится Gizmochina.

На тестовых серверах Samsung обнаружены сборки One UI 9.0 для ультрабюджетных моделей, включая Galaxy A07, A17 и A16. Раннее появление прошивок не гарантирует их скорого релиза, однако дает разработчикам запас времени на исправление ошибок и оптимизацию софта под слабое железо.

OneUI 9: полный список тестируемых смартфонов

Линейка Galaxy S:

Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Складная линейка Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Линейка Galaxy A:

Galaxy A57 / A56 / A55 / A54

Galaxy A35 / A34

Galaxy A25 / A24

Galaxy A17 / A16 / A07

Відео дня

Планшеты Galaxy Tab S:

Galaxy Tab S11 / Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+ / Tab S10 Ultra

Сроки релиза и дата Galaxy Unpacked

В ближайшие недели Samsung планирует расширить публичную бета-программу на другие флагманы (в частности, на серию S25). Однако владельцам бюджетных устройств бету ждать не стоит — они получат сразу стабильную версию апдейта.

Финальный релиз новой версии интерфейса состоится параллельно с анонсом следующего поколения складных устройств на грядущем мероприятии Galaxy Unpacked. Премьера состоится уже скоро: масштабная презентация, где покажут ожидаемый Samsung Galaxy Z Fold 8 и его новые широкоформатные Wide-модификации, запланирована на 22 июля в Лондоне.

Ранее сообщалось, какой Android-смартфон окажется лучше: Galaxy Z Fold 8 Ultra или Pixel 11 Pro Fold.