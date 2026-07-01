Samsung розширює доступність One UI 9.0 на базі Android 17: які смартфони у списку (фото)

Samsung готується до випуску інтерфейсу One UI 9.0. Оновлення вже тестують на недорогих телефонах, і перелік вже оприлюднено.

Інформацію про розширення програми тестування оприлюднює Gizmochina.

На тестових серверах Samsung виявлено збірки One UI 9.0 для ультрабюджетних моделей, зокрема Galaxy A07, A17 та A16. Раннє з'явлення прошивок не гарантує їхнього швидкого випуску, проте дає розробникам час на виправлення помилок та оптимізацію програмного забезпечення під слабке "залізо".

OneUI 9: повний перелік смартфонів, що проходять тестування

Серія Galaxy S:

Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Серія складаних смартфонів Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Серія Galaxy A:

Galaxy A57 / A56 / A55 / A54

Galaxy A35 / A34

Galaxy A25 / A24

Galaxy A17 / A16 / A07

Відео дня

Планшети Galaxy Tab S:

Galaxy Tab S11 / Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+ / Tab S10 Ultra

Терміни випуску та дата Galaxy Unpacked

У найближчі тижні Samsung планує розширити публічну бета-програму на інші флагмани (зокрема, на серію S25). Однак власникам бюджетних пристроїв не варто чекати на бета-версію — вони одразу отримають стабільну версію оновлення.

Остаточний реліз нової версії інтерфейсу відбудеться паралельно з анонсом наступного покоління складаних пристроїв на майбутньому заході Galaxy Unpacked. Прем'єра відбудеться вже незабаром: масштабна презентація, на якій покажуть довгоочікуваний Samsung Galaxy Z Fold 8 та його нові широкоформатні Wide-моделі, запланована на 22 липня в Лондоні.

Раніше повідомлялося, який Android-смартфон виявиться кращим: Galaxy Z Fold 8 Ultra чи Pixel 11 Pro Fold.