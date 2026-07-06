Не Apple и не Bose: эксперты назвали лучшие беспроводные наушники 2026 года (фото)
Эти беспроводные наушники получили лучшую оценку качества звука от Consumer Reports
Хорошие наушники должны хорошо сидеть в обоих ушах, обеспечивая такое качество звука, которое не требует дополнительной настройки (например, больше басов, громче вокал), обладают функцией шумоподавления и достаточным временем автономной работы. Специалисты Consumer Reports (CR) назвали лучшую модель.
По результатам лабораторных испытаний Consumer Reports и отзывов пользователей, тремя лучшими беспроводными наушниками по качеству звука являются:
- Sony WF-1000XM6 (330 долларов),
- Sony WF-1000XM5 (320 долларов),
- Status Audio Pro X (250 долларов).
По мнению экспертов CR, XM6 превосходят конкурентов по детализации звуковой сцены: басы теплые и насыщенные, а средние и высокие частоты обеспечивают четкость вокала и ведущих инструментов в различных жанрах. CR также высоко оценил систему активного шумоподавления (ANC), которую можно точно настроить с помощью приложения Sony Sound Connect.
Rtings также дал аналогичную оценку, но отметил важный момент: из-за более громоздкого дизайна людям с маленькими ушами может быть сложно удерживать наушники в ушах. К счастью, Sony предоставляет четыре комплекта амбушюр из пены с эффектом памяти, так что вы сможете подобрать оптимальный вариант для ушей любой формы.
По данным Consumer Reports, по качеству звука Sony WF-1000XM5 ничем не уступают более новой модели XM6. Они также немного дешевле. CR также высоко оценил XM6 за частотную характеристику, отметив, что звук "обладает хорошей живостью и открытостью". Однако XM5 примерно такие же громоздкие, как и XM6, что делает обе модели склонными к случайным командам воспроизведения при манипуляциях с ними, пишет bgr.com.
Какие беспроводные наушники вы носите?
Другая пара наушников, заслужившая столь желанную награду "Рекомендовано CR", — это Status Audio Pro X. Хотя они не так популярны, как такие бренды, как Sony, Apple и Bose, Status Audio доказали, что могут успешно конкурировать с этими компаниями. По данным CR, наушники Pro X обеспечивают "теплый" звук, который описывается как "нейтральные средние частоты и прохладные высокие". Вы также сможете менять аудиопресеты или создавать собственный звуковой профиль с помощью восьмиполосного эквалайзера в приложении Status.
На сайте RecordingNOW наушники Pro X получили награду "Выбор редакции", и их хвалили за высочайшее качество звука; рецензент даже использовал термин "аудиофил", чтобы описать впечатления от прослушивания, которые обеспечивают Pro X.
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