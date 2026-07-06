Не Apple, не Bose: експерти назвали найкращі бездротові навушники 2026 року (фото)

Ці бездротові навушники отримали найвищу оцінку якості звуку від Consumer Reports

Хороші навушники повинні зручно сидіти в обох вухах, забезпечуючи таку якість звуку, яка не потребує додаткового налаштування (наприклад, більше басів, гучніший вокал), мати функцію шумозаглушення та достатній час автономної роботи. Фахівці Consumer Reports (CR) визначили найкращу модель.

За результатами лабораторних випробувань Consumer Reports та відгуків користувачів, трьома найкращими бездротовими навушниками за якістю звуку є:

Sony WF-1000XM6 (330 доларів),

Sony WF-1000XM5 (320 доларів),

Status Audio Pro X (250 доларів).

На думку експертів CR, XM6 перевершують конкурентів за рівнем деталізації звукової сцени: баси теплі й насичені, а середні та високі частоти забезпечують чіткість вокалу та провідних інструментів у різних жанрах. CR також високо оцінив систему активного шумозаглушення (ANC), яку можна точно налаштувати за допомогою додатка Sony Sound Connect.

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Rtings також дав аналогічну оцінку, але зазначив важливий момент: через більш громіздкий дизайн людям із маленькими вухами може бути складно утримувати навушники у вухах. На щастя, Sony надає чотири комплекти амбушур із пінопласту з ефектом пам’яті, тож ви зможете підібрати оптимальний варіант для вух будь-якої форми.

Навушники Status Audio Pro X Фото: Status Audio

За даними Consumer Reports, за якістю звуку Sony WF-1000XM5 нічим не поступаються новійшій моделі XM6. Вони також трохи дешевші. CR також високо оцінив XM6 за частотну характеристику, зазначивши, що звук "відрізняється гарною жвавістю та відкритістю". Однак XM5 приблизно такі ж громіздкі, як і XM6, що робить обидві моделі схильними до випадкових команд відтворення під час маніпуляцій з ними, пише bgr.com.

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Ще одна модель навушників, яка заслужила таку бажану нагороду "Рекомендовано CR", — це Status Audio Pro X. Хоча вони не такі популярні, як бренди Sony, Apple та Bose, Status Audio довели, що можуть успішно конкурувати з цими компаніями. За даними CR, навушники Pro X забезпечують "теплий" звук, який описується як "нейтральні середні частоти та прохолодні високі". Ви також зможете змінювати аудіопресети або створювати власний звуковий профіль за допомогою восьмисмугового еквалайзера в додатку Status.

На сайті RecordingNOW навушники Pro X отримали нагороду "Вибір редакції", і їх хвалили за найвищу якість звуку; рецензент навіть використав термін "аудіофіл", щоб описати враження від прослуховування, які забезпечують Pro X.

Раніше ми писали про найкращі навушники-вкладиші з шумозаглушенням, які не коштують цілого статку. До рейтингу увійшли моделі Beats Powerbeats Pro 2 — найкращі загалом, Shokz OpenRun Pro 2 для тривалих тренувань та бюджетні CMF By Nothing Buds 2.