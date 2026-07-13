Лучшие бюджетные мониторы до 200 долларов: какие модели выбрать в 2026 году (фото)

Стоимость мониторов снизилась, и сегодня можно найти модели с разрешением 1440p и частотой обновления более 200 Гц по цене до 200 долларов. Ниже представлены 5 вариантов, выпущенных в 2025 и 2026 годах.

Хороший монитор имеет гораздо большее значение при сборке игровой системы, чем думает большинство людей. Быстрая видеокарта не сможет раскрыть свой полный потенциал на медленном экране с низкой частотой обновления. Хорошая новость в том, что 2026 год стал удачным для бюджетных мониторов, пишет gizmochina.com.

Стоимость панелей снизилась, и несколько брендов выпустили модели с разрешением 1440p и частотой обновления более 200 Гц в ценовом диапазоне до 200 долларов. Ниже представлены некоторые из новейших вариантов, выпущенных в 2025 и 2026 годах, которые стоит рассмотреть.

Монитор Redmi G27Q 2026 от Xiaomi

Монитор Redmi G27Q 2026 Фото: gizmochina.com

Xiaomi Redmi G27Q 2026 — один из самых амбициозных релизов года. Его цена составляет около 190 долларов, и он оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560 x 1440, частотой обновления 320 Гц и временем отклика 1 мс GTG. Он также поддерживает AMD FreeSync Premium, VESA DisplayHDR 400, статическую контрастность 1000:1, 95% охват цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, а также 10-битную глубину цвета для более плавных градиентов.

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Xiaomi также калибрует панель на заводе до Delta E менее 2, что означает, что цвета должны выглядеть точно сразу после распаковки. Для подключения предусмотрены два порта DisplayPort 2.1 и два порта HDMI 2.0. Доступность за пределами Китая пока не подтверждена.

Мониторы Dell SE2726HGS и SE2726HG

Монитор Dell SE2726HGS Фото: gizmochina.com

Два 27-дюймовых монитора от Dell — SE2726HGS и SE2726HG — примечательна тем, что их цена стартует от 140 долларов. Оба используют IPS-панель с разрешением 1920 x 1080, частотой обновления 240 Гц и поддержкой AMD FreeSync Premium для уменьшения разрывов изображения. Они имеют время отклика 5 мс в стандартном режиме и 0,5 мс в экстремальном режиме, охватывают 99% цветового пространства sRGB.

SE2726HGS поставляется с подставкой, регулирующей высоту, поворот и наклон, в то время как SE2726HG имеет только базовую подставку с регулировкой наклона. Для комфорта глаз монитор также имеет режим снижения синего света, работу без мерцания и антибликовое покрытие. Эти мониторы — неплохой вариант для тех, кто хочет экран с высокой частотой обновления 1080p, не переплачивая за дизайнерские изыски.

Бюджетный монитор ViewSonic VA27G11-2

Монитор ViewSonic VA27G11-2 Фото: gizmochina.com

В качестве более доступного варианта можно рассмотреть ViewSonic VA27G11-2, который стоит около 84 долларов. Это 27-дюймовая IPS-панель с разрешением 1080p и собственной частотой обновления 144 Гц, которую можно разогнать до 175 Гц. Время отклика составляет 1 мс MPRT и 5 мс (от серого к серому), а яркость достигает 350 нит при контрастности 1500:1.

Панель охватывает 100% sRGB и поддерживает AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. Также доступны дополнительные функции, такие как поддержка HDR10, режим стабилизации черного цвета, встроенное наложение перекрестия, подсветка без мерцания и аппаратная фильтрация синего света. Это практичный выбор для геймеров с ограниченным бюджетом, которые все же хотят получить плавное изображение в разрешении 1080p.

Игровой монитор Alienware AW2526HL

Монитор Alienware AW2526HL Фото: gizmochina.com

Этот 24,5-дюймовый монитор продается примерно за 175 долларов. Он оснащен IPS-панелью с разрешением 1920 x 1080 и частотой обновления 300 Гц, что необычно быстро для этого ценового диапазона, а также временем отклика 1 мс (от серого к серому). Пользователь также получает яркость 400 нит с контрастностью 1000:1, панель охватывает 99% sRGB для точной цветопередачи.

Он поддерживает AMD FreeSync Premium и VESA Adaptive-Sync, а также сертифицированную TÜV Rheinland технологию снижения синего света. Подставка позволяет регулировать наклон, высоту и поворот монитора, а также совместима с креплением VESA. Для подключения имеются порты HDMI 2.1 и один вход DisplayPort 1.4.

Монитор KTC H27T22C-3

Монитор KTC H27T22C-3 Фото: gizmochina.com

Компания KTC стала известным именем в этом ценовом диапазоне, и H27T22C-3 — одна из ее последних сильных моделей. Это 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 200 Гц, которую можно разогнать до 220 Гц. Время отклика составляет 1 мс, а яркость — 450 нит.

Цена составляет около 150 долларов, что делает его одним из самых доступных 200-герцовых мониторов на рынке. И, конечно же, он поддерживает адаптивную синхронизацию и поставляется с полностью регулируемой подставкой.

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