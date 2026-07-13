Найкращі бюджетні монітори вартістю до 200 доларів: які моделі вибрати у 2026 році (фото)

Вартість моніторів знизилася, і сьогодні можна знайти моделі з роздільною здатністю 1440p та частотою оновлення понад 200 Гц за ціною до 200 доларів. Нижче наведено 5 варіантів, випущених у 2025 та 2026 роках.

Хороший монітор відіграє набагато важливішу роль під час складання ігрової системи, ніж вважає більшість людей. Швидка відеокарта не зможе повністю розкрити свій потенціал на повільному екрані з низькою частотою оновлення. Хороша новина полягає в тому, що 2026 рік став вдалим для бюджетних моніторів, пише gizmochina.com.

Вартість панелей знизилася, і кілька брендів випустили моделі з роздільною здатністю 1440p та частотою оновлення понад 200 Гц у ціновому діапазоні до 200 доларів. Нижче наведено деякі з найновіших моделей, випущених у 2025 та 2026 роках, на які варто звернути увагу.

Монітор Redmi G27Q 2026 від Xiaomi

Монітор Redmi G27Q 2026 Фото: gizmochina.com

Xiaomi Redmi G27Q 2026 — одна з найамбітніших прем’єр року. Його ціна становить близько 190 доларів, і він оснащений 27-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 2560 x 1440, частотою оновлення 320 Гц і часом відгуку 1 мс GTG. Він також підтримує AMD FreeSync Premium, VESA DisplayHDR 400, статичний контраст 1000:1, 95% охоплення колірного простору DCI-P3 і 100% sRGB, а також 10-бітну глибину кольору для більш плавних градієнтів.

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Xiaomi також калібрує панель на заводі до значення Delta E менше 2, що означає, що кольори мають виглядати точно відразу після розпакування. Для підключення передбачено два порти DisplayPort 2.1 і два порти HDMI 2.0. Доступність за межами Китаю поки що не підтверджена.

Монітори Dell SE2726HGS та SE2726HG

Монітор Dell SE2726HGS Фото: gizmochina.com

Два 27-дюймові монітори від Dell — SE2726HGS і SE2726HG — вирізняються тим, що їхня ціна починається від 140 доларів. Обидва використовують IPS-панель з роздільною здатністю 1920 x 1080, частотою оновлення 240 Гц і підтримкою AMD FreeSync Premium для зменшення розривів зображення. Вони мають час відгуку 5 мс у стандартному режимі та 0,5 мс в екстремальному режимі, а також охоплюють 99% колірного простору sRGB.

SE2726HGS постачається з підставкою, що регулює висоту, поворот і нахил, тоді як SE2726HG має лише базову підставку з регулюванням нахилу. Для комфорту очей монітор також має режим зменшення синього світла, роботу без мерехтіння та антиблікове покриття. Ці монітори — непоганий варіант для тих, хто хоче екран із високою частотою оновлення 1080p, не переплачуючи за дизайнерські вишуканості.

Бюджетний монітор ViewSonic VA27G11-2

Монітор ViewSonic VA27G11-2 Фото: gizmochina.com

Як більш доступний варіант можна розглянути ViewSonic VA27G11-2, який коштує близько 84 доларів. Це 27-дюймова IPS-панель із роздільною здатністю 1080p і власною частотою оновлення 144 Гц, яку можна розігнати до 175 Гц. Час відгуку становить 1 мс (MPRT) і 5 мс (від сірого до сірого), а яскравість досягає 350 ніт при контрастності 1500:1.

Панель охоплює 100% sRGB та підтримує AMD FreeSync і Nvidia G-Sync. Також доступні додаткові функції, такі як підтримка HDR10, режим стабілізації чорного кольору, вбудоване накладення перехрестя, підсвічування без мерехтіння та апаратна фільтрація синього світла. Це практичний вибір для геймерів з обмеженим бюджетом, які все ж хочуть отримати плавне зображення у роздільній здатності 1080p.

Ігровий монітор Alienware AW2526HL

Монітор Alienware AW2526HL Фото: gizmochina.com

Цей 24,5-дюймовий монітор продається приблизно за 175 доларів. Він оснащений IPS-панеллю з роздільною здатністю 1920 x 1080 і частотою оновлення 300 Гц, що є незвично високим показником для цього цінового діапазону, а також часом відгуку 1 мс (від сірого до сірого). Користувач також отримує яскравість 400 ніт із контрастністю 1000:1, панель охоплює 99% sRGB для точної передачі кольорів.

Він підтримує AMD FreeSync Premium та VESA Adaptive-Sync, а також сертифіковану TÜV Rheinland технологію зменшення синього світла. Підставка дозволяє регулювати нахил, висоту та поворот монітора, а також сумісна з кріпленням VESA. Для підключення передбачені порти HDMI 2.1 та один вхід DisplayPort 1.4.

Монітор KTC H27T22C-3

Монітор KTC H27T22C-3 Фото: gizmochina.com

Компанія KTC стала відомим брендом у цьому ціновому діапазоні, а H27T22C-3 — одна з її останніх сильних моделей. Це 27-дюймовий IPS-монітор із роздільною здатністю 1440p та частотою оновлення 200 Гц, яку можна розігнати до 220 Гц. Час відгуку становить 1 мс, а яскравість — 450 ніт.

Ціна становить близько 150 доларів, що робить його одним із найдоступніших 200-герцових моніторів на ринку. І, звісно ж, він підтримує адаптивну синхронізацію та постачається з повністю регульованою підставкою.

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