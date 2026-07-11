500 додатків, таємний лічильник і мільярди доларів прибутку: 10 фактів про магазин App Store

Стів Джобс виступав проти створення App Store. Він не хотів, щоб сторонні розробники впливали на те, як функціонують iPhone. Але тепер ця платформа приносить величезні доходи, і щодня її відвідують 500 млн осіб.

Магазин додатків від Apple, App Store, був запущений 10 липня 2008 року. Спочатку там було розміщено лише 500 програм, але сьогодні він став рушійною силою змін у світовій індустрії мобільного ПЗ. Цікаві факти про цю платформу розповість Фокус.

Магазин додатків App Store Фото: Unsplash.com

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Один із засновників компанії Apple, Стів Джобс, виступав проти створення такого продукту, як App Store. Він просто не хотів, щоб сторонні розробники впливали на те, як функціонують телефони iPhone. На його думку, лише співробітники компанії мали створювати програмне забезпечення, яким можна було б користуватися за допомогою вбудованого браузера Safari. Однак інші топ-менеджери виступали за креативний підхід і конкуренцію, адже саме вона і призводить до інновацій та прогресу. У підсумку, їм вдалося переконати Джобса, і він дав згоду на запуск магазину. Як уже згадувалося вище, спочатку магазин налічував усього 500 додатків. Станом на 2026 рік він має 2 млн програм та ігор. Така різноманітність зумовлена тим, що середньостатистичному користувачеві iPhone потрібно близько 40 різних програм для роботи, навчання та розваг. У підсумку магазин відвідують понад 500 млн людей з усього світу. І так — щодня. У перші місяці існування App Store мав лічильник завантажень, однак дані, які він збирав, були засекречені. Тільки співробітники материнської компанії (і то не всі) мали до нього доступ. Лічильник показував, наскільки популярне те чи інше програмне забезпечення. Пізніше ці дані вирішили оприлюднити, а згодом усе перетворилося на рейтинги та топи. Платформа приносить дохід у трильйон доларів. Наприклад, у 2022 році магазин показав оборот у 1,1 трлн доларів завдяки продажу реклами, товарів і квитків через програмне забезпечення для iPhone. А ще Apple бере комісію з розробників — 30%, але якщо їхній щорічний дохід становить менше 1 млн доларів, тоді комісія становить 15%. Однак на додатках заробляє не тільки Apple, а й сторонні компанії, що виробляють програмне забезпечення. З 2008 по 2022 роки їхній прибуток становить понад 320 млрд доларів. Під тиском регуляторів ЄС (закон DMA) Apple була змушена дозволити встановлення сторонніх магазинів додатків на iPhone в європейському регіоні. При цьому компанія до останнього намагалася довести в суді, що версії App Store для iPhone, iPad, Mac та Apple Watch — це технічно різні магазини. Некомерційна організація American Dialect Society (ADS) щорічно називає "слово року". Зазвичай це слова, які не просто стали часто вживаними, а й впливають на світогляд людей. У 2010 році таким словом стало "app" (скорочена версія application (англ.) — додаток). А все тому, що App Store став надзвичайно популярним місцем як серед користувачів, так і серед розробників.

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