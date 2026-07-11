500 приложений, секретный счетчик и миллиарды долларов дохода: 10 фактов о магазине App Store

Стив Джобс выступал против создания App Store. Он не хотел, чтобы сторонние разработчики влияли на то, как функционируют iPhone. Но теперь платформа приносит огромные доходы и ежедневно ее посещают 500 млн человек.

Магазин приложений от Apple, App Store, был запущен 10 июля 2008 года. Изначально там размещались всего 500 программ, но сегодня он стал драйвером изменений мировой индустрии мобильного ПО. Интересные факты об этой платформе расскажет Фокус.

Магазин приложений App Store Фото: Unsplash.com

Чего вы не знали об App Store: 10 фактов

Один из отцов-основателей компании Apple, Стив Джобс выступал против создания такого продукта, как App Store. Он просто не хотел, чтобы сторонние разработчики влияли на то, как функционируют телефоны iPhone. По его мнению, только сотрудники компании должны были создавать софт и такой, которым можно было бы пользоваться посредством родного браузера Safari. Однако другие топ-менеджеры выступали за креативный подход и конкуренцию, ведь именно она и приводит к инновациям и прогрессу. В итоге, они смогли переубедить Джобса и он дал добро на запуск магазина. Как уже упоминалось выше, изначально магазин насчитывал всего 500 приложений. По состоянию на 2026 год он располагает 2 млн программ и игр. Такое разнообразие обусловлено тем, что среднестатистическому пользователю iPhone нужны около 40 различных программ для работы, учебы и развлечений. В итоге, магазин посещают более 500 млн человек со всего мира. И так — каждый день. В первые месяцы существования App Store имел счетчик скачиваний, однако данные, которые он собирал, были засекречены. Только сотрудники материнской компании (и то не все), имели к нему доступ. Счетчик демонстрировал, насколько популярен тот или иной софт. Позже эти данные решили сделать публичными, а впоследствии все трансформировалось в рейтинги и топы. Платформа приносит доход в триллион долларов. Например, в 2022 году магазин показал оборот в 1,1 трлн долларов благодаря продаже рекламы, товаров и билетов через ПО для iPhone. А еще Apple берет комиссию с разработчиков — 30%, но если их ежегодный доход составляет менее 1 млн долларов, тогда комиссия 15%. Однако на приложениях зарабатывает не только Apple, но и сторонние компании, производящие софт. С 2008 по 2022 годы их прибыль исчисляется в размере более 320 млрд долларов. Под давлением регуляторов ЕС (закон DMA) Apple была вынуждена разрешить установку сторонних магазинов приложений на iPhone в европейском регионе. При этом компания до последнего пыталась доказать в суде, что версии App Store для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch — это технически разные магазины. Некоммерческая организация American Dialect Society (ADS) ежегодно называет "слово года". Обычно, это слова, которые не просто стали часто употребляемыми, но и влияющими на мировосприятие людей. В 2010 году таким словом стало "app" (короткая версия application (англ.) — приложение). А все потому, что App Store стал мегапопулярным местом и среди пользователей, и среди разработчиков.

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