Samsung Galaxy S, A, Z, M: что означают эти буквы в названии популярных смартфонов (фото)
Буквенные обозначения сориентируют покупателей в многообразии смартфонов Samsung и дадут понять, на что рассчитывать перед совершением покупки.
Samsung – один из самых известных производителей мобильных телефонов. Однако сейчас компания предлагает множество различных устройств и моделей. Но что означают все эти аббревиатуры и серии моделей, такие как Z, S, A, M? Ответ дает издание mein-mmo.de.
Серия Samsung Galaxy S
В этой серии выпускаются флагманские устройства премиум-класса. Обычно они обладают лучшей камерой, самой большой батареей и максимальной производительностью. Однако недостатком является высокая цена устройств — более 1200 долларов.
Серия S подразделяется непосредственно на S, S Plus и S Ultra. Отличие смартфонов в размерах.
Альтернативами могут служить модели Xiaomi серии T, Google Pixel без приставки "А" и iPhone.
Серия Galaxy Z
Серия Z включает складные телефоны Samsung. Даже первый Fold входит в серию Z, хотя только второе поколение имеет букву "Z" в своем названии. В компании различают "Flip" и "Fold" в зависимости от способа складывания телефона — "раскладушка" и "книжка" соответственно.
Как и в серии S, здесь пользователь получает высокотехнологичные решения и уникальные функции. Однако это отражается и на цене, которая составляет свыше 1100 долларов.
Альтернативы выпускают такие бренды, как Xiaomi, Motorola, Honor, Google.
Серия Galaxy A
Серия A включает бюджетные модели, которые относятся к среднему ценовому сегменту. Это означает, что технологии аппаратной части не самые передовые и объем памяти не самый большой, но, начиная с определенной цены, покупатели получают хорошую камеру и достойное время автономной работы. Цены обычно остаются на уровне 300 евро.
До 2018 года модели продавались как серия J, а начиная с 2019 года серия была переименована в A.
Какие есть альтернативы: смартфоны Samsung Galaxy серии M, модели Redmi Note и Motorola Moto G.
Серия Galaxy M
Серия M ориентирована на устройства среднего ценового сегмента, но они стоят немного дешевле, чем аппараты серии A. Данная серия долгое время позиционировалась как более дешевая альтернатива китайским производителям, таким как Xiaomi, в основном в Азии, но теперь она также появляется в Европе.
Смартфоны с маркировкой M могут похвастаться современными технологиями и отзывчивыми дисплеями с технологией AMOLED. Особенностью серии является то, что Samsung оснастила эти модели особенно мощным аккумулятором.
Технически модели A и M очень похожи, но у моделей M аккумулятор несколько мощнее.
Альтернативами могут служить устройства Xiaomi, Nothing Phone, Redmi Note.
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