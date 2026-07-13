Samsung Galaxy S, A, Z, M: що означають ці літери у назвах популярних смартфонів (фото)

Літерні позначення допоможуть покупцям зорієнтуватися у різноманітті смартфонів Samsung і дадуть змогу зрозуміти, на що можна розраховувати перед тим, як зробити покупку.

Samsung — один із найвідоміших виробників мобільних телефонів. Однак зараз компанія пропонує безліч різних пристроїв і моделей. Але що означають усі ці абревіатури та серії моделей, такі як Z, S, A, M? Відповідь дає видання mein-mmo.de.

Серія Samsung Galaxy S

Смартфони Samsung Galaxy серії S Фото: Samsung

У цій серії випускаються флагманські пристрої преміум-класу. Зазвичай вони мають кращу камеру, найбільший акумулятор і максимальну продуктивність. Однак недоліком є висока ціна пристроїв — понад 1200 доларів.

Серія S поділяється на моделі S, S Plus та S Ultra. Смартфони відрізняються за розмірами.

Альтернативою можуть стати моделі Xiaomi серії T, Google Pixel без літери "А" та iPhone.

Відео дня

Серія Galaxy Z

Смартфони Samsung Galaxy Z Flip та Samsung Galaxy Z Fold Фото: Samsung

Серія Z включає складні телефони Samsung. Навіть перший Fold входить до серії Z, хоча лише друге покоління має літеру "Z" у своїй назві. У компанії розрізняють "Flip" і "Fold" залежно від способу складання телефону — "розкладачка" і "книжка" відповідно.

Як і в серії S, тут користувач отримує високотехнологічні рішення та унікальні функції. Однак це позначається й на ціні, яка становить понад 1100 доларів.

Альтернативні моделі випускають такі бренди, як Xiaomi, Motorola, Honor, Google.

Серія Galaxy A

Смартфон Samsung Galaxy A14 Фото: Cкриншот

Серія A включає бюджетні моделі, які належать до середнього цінового сегменту. Це означає, що апаратні технології не є найсучаснішими, а обсяг пам’яті — не найбільшим, але, починаючи з певної ціни, покупці отримують хорошу камеру та пристойний час автономної роботи. Ціни зазвичай залишаються на рівні 300 євро.

До 2018 року ці моделі продавалися як серія J, а з 2019 року серію було перейменовано на A.

Які є альтернативи: смартфони Samsung Galaxy серії M, моделі Redmi Note та Motorola Moto G.

Серія Galaxy M

Смартфони Samsung Galaxy M47 Фото: Samsung

Серія M орієнтована на пристрої середнього цінового сегмента, але вони коштують трохи дешевше, ніж пристрої серії A. Ця серія тривалий час позиціонувалася як дешевша альтернатива китайським виробникам, таким як Xiaomi, переважно в Азії, але тепер вона також з’являється в Європі.

Смартфони з позначкою M можуть похвалитися сучасними технологіями та чутливими дисплеями з технологією AMOLED. Особливістю цієї серії є те, що компанія Samsung оснастила ці моделі особливо потужним акумулятором.

З технічної точки зору моделі A та M дуже схожі, але у моделей M акумулятор дещо потужніший.

Альтернативою можуть стати пристрої Xiaomi, Nothing Phone та Redmi Note.

Раніше ми писали про те, що є смартфони, які прослужать 7 років, а то й більше. До огляду увійшли смартфони з 7-річною підтримкою ПЗ та безпеки: Google Pixel 10a, Samsung Galaxy S26 Ultra, Honor Magic V6, Motorola Signature та Fairphone Gen 6.