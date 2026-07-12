Смартфони, які прослужать 7 років, а то й більше: Pixel, Motorola, Samsung Galaxy (фото)

До огляду увійшли смартфони з 7-річною підтримкою ПЗ та безпеки: Google Pixel 10a, Samsung Galaxy S26 Ultra, Honor Magic V6, Motorola Signature та Fairphone Gen 6.

Виробники Android-смартфонів пішли за прикладом Samsung і Google, значно підвищивши рівень підтримки протягом останніх років. Такі телефони, як Motorola Signature, Honor Magic V6, Pixel 10a та Galaxy S26 Ultra, пропонують семирічну гарантію на оновлення програмного забезпечення (ПЗ). Детальніше про ці моделі розповість "Фокус".

Google Pixel 10a

Бюджетний Pixel 10a отримує 7 років оновлень ОС Android та оновлень безпеки, як і багато інших телефонів Pixel, випущених після 2023 року. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, серія Pixel 9 та серія Pixel 8 пропонують ті самі програмні гарантії.

Pixel 10a — найновіший Android-смартфон від Google, а це означає, що його підтримка триватиме трохи довше, ніж у інших. Випущений у березні 2026 року з попередньо встановленою Android 16, Pixel 10a має працювати під управлінням Android 23 у 2033 році, якщо покупці користуватимуться цим телефоном до того часу.

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Смартфон Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Головна проблема, яка може вплинути на довговічність, — це апаратна частина. Пристрій працює на чіпі Tensor G4, який Google використовувала в серії Pixel 9, — процесорі, що набрав 1756 і 4608 балів у Geekbench 6. Чіп G5, який використовується в дорожчих моделях Pixel 10, може набрати 2296 і 6203 бали в бенчмарках Geekbench 6. Крім того, Pixel 10a має лише 8 ГБ оперативної пам’яті, що робить його непридатним для нової платформи штучного інтелекту Gemini Intelligence, яка буде постачатися разом з Android 17 на деяких пристроях. Google тестувала Gemini Intelligence на деяких моделях Pixel 10 та Galaxy S26.

В іншому Pixel 10a може залишатися надійним пристроєм. Телефон має 6,3-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц, акумулятор ємністю 5100 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 30 Вт та три камери, зокрема 48-мегапіксельний (ширококутний) та 13-мегапіксельний (надширококутний) сенсори на задній панелі й 13-мегапіксельну фронтальну камеру для селфі. Перевага телефонів Pixel перед усіма іншими Android-смартфонами в цьому списку полягає в тому, що вони першими отримають найновіші оновлення ОС Android.

Ціна в Україні: від 22 000 грн

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung також пропонує широкий вибір флагманських смартфонів Galaxy, які гарантують 7 років оновлень Android та безпеки, зокрема серію Galaxy S25 (стандартну, Plus та Ultra), Galaxy S25 FE, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 та серію Galaxy S26 (звичайну, Plus та Ultra).

Серія Galaxy S26 була представлена наприкінці лютого 2026 року і з червня 2026 року є новітньою флагманською серією Samsung. Galaxy S26 Ultra — найкращий із трьох смартфонів і найдорожчий, його ціна починається від 1299,99 доларів за модель із 12 ГБ/256 ГБ пам’яті.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Galaxy S26 Ultra оснащений чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 5, який набирає 3619 та 11010 балів у Geekbench 6. Базова модель постачається з 12 ГБ оперативної пам'яті, чого достатньо для підтримки платформи Google Gemini Intelligence в Android 17. Також доступна версія з 16 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг вбудованої пам'яті варіюється від 256 ГБ до 1 ТБ. Galaxy S26 Ultra також оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 2600 ніт. Екран захищений склом Corning Gorilla Armor 2 і має унікальну функцію Privacy Display, яка зменшує кут огляду всього екрана або лише окремих його частин для додаткового захисту.

Система камер також є більш досконалою, ніж у інших Android-смартфонів у цьому списку, і включає 200-мегапіксельну ширококутну камеру, 50-мегапіксельну надширококутну камеру та два зум-об'єктиви (50-мегапіксельний і 10-мегапіксельний). На передній панелі розташований 12-мегапіксельний сенсор. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує швидку зарядку потужністю 60 Вт та бездротову зарядку потужністю 25 Вт. Нарешті, Ultra постачається з вбудованим стилусом.

Вартість: від 50 800 грн

Honor Magic V6

У березні 2025 року китайський виробник Honor оголосив про початок надання 7-річної гарантії на операційну систему Android та оновлення безпеки для флагманських моделей серії Honor Magic. Першим пристроєм, який отримав цю гарантію на програмне забезпечення, став Honor Magic 7 Pro, а потім вона поширилася на Magic V5, Magic 8 Pro та Magic V6.

Honor Magic V6 — це ультратонкий складаний телефон товщиною 4,0 мм у розкладеному стані та 8,75 мм у складеному.

Смартфон Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Незважаючи на ультратонкий профіль, складаний смартфон оснащений передовим обладнанням, зокрема кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 6660 мА·год, що підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову зарядку потужністю 66 Вт.

У цьому телефоні використовується той самий високопродуктивний чіп, що й у Galaxy S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5, у поєднанні з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам'яті. Основна система камер складається з двох 50-мегапіксельних сенсорів (ширококутний і надширококутний) та 64-мегапіксельного телеоб'єктива. Honor Magic V6 також має дві 20-мегапіксельні фронтальні камери, по одній на кожен екран. Щодо дисплеїв, то пристрій оснащений 7,95-дюймовим внутрішнім дисплеєм та 6,52-дюймовим зовнішнім екраном.

За показниками продуктивності Honor Magic V6 набирає 3707 та 10626 балів у тестах Geekbench 6. Якщо не трапиться випадкового пошкодження складаного дисплея, пристрій має забезпечувати швидку роботу Android протягом кількох років. Крім того, у майбутньому може з’явитися підтримка Gemini Intelligence.

Ціна: близько 42 000 грн

Motorola Signature

Випущений на початку 2026 року, Motorola Signature пропонує покупцям 7 років оновлень Android та 7 років оновлень безпеки, що означає, що програмна підтримка закінчиться на початку 2033 року. Це флагманський пристрій, що працює на високопродуктивному чіпі Snapdragon 8 Gen 5, який має краще підходити для забезпечення швидкої роботи ОС у найближчі роки. Motorola Signature набирає 2847 та 9289 балів у тестах Geekbench 6, що свідчить про вищу швидкість роботи пристрою порівняно з Fairphone Gen 6.

Смартфон Motorola Signature Фото: Motorola

Серед інших характеристик — 6,8-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2780 × 1264 пікселів, частотою оновлення 165 Гц та піковою яскравістю 6200 ніт, 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті, а також 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ вбудованої пам'яті. На задній панелі розташований модуль камери з трьома 50-мегапіксельними камерами (ширококутна, надширококутна та телеоб'єктив), а також фронтальна камера з 50-мегапіксельним сенсором.

Motorola Signature оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 5200 мА·год, що підтримує швидку дротову (90 Вт) та бездротову (50 Вт) зарядку. Усе це обладнання вміщується в корпусі товщиною всього 6,99 мм. Можливо, цей телефон не так легко піддається ремонту, як Fairphone Gen 6, але він має клас захисту IP68 та IP69 від пилу й води, а також відповідає військовому стандарту міцності (MIL-STD-810H), за заявою компанії.

Вартість: 43 000 грн

Fairphone Gen 6

Модульні телефони Fairphone легко ремонтуються, а їхні компоненти можна замінити самостійно, наприклад, розбитий дисплей або батарею, що вийшла з ладу. Розширена програмна підтримка є ключовим елементом стратегії компанії-виробника. Смартфон може прослужити довго лише за умови, що покупці мають доступ до запасних частин та тривалу програмну підтримку. Випущений влітку 2025 року в Європі, Fairphone Gen 6 вирізнявся тим, що пропонував ще кращу підтримку, ніж його попередник — 7 років замість 5.

Смартфон Fairphone Gen 6 Фото: NU.nl

Fairphone Gen 6 оснащений 6,31-дюймовим OLED-дисплеєм із динамічною частотою оновлення 10–120 Гц, піковою яскравістю 1400 ніт і роздільною здатністю 2484 × 1116 пікселів. Він має знімний акумулятор ємністю 4415 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 30 Вт. Система камер включає 50-мегапіксельну основну камеру та 13-мегапіксельну надширококутну камеру на задній панелі, а також 32-мегапіксельну фронтальну камеру для селфі.

Однак саме процесор може розчарувати. Телефон працює на чіпі Snapdragon 7s Gen 3 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Продуктивність чіпа може стати найбільшою проблемою в довгостроковій перспективі. Процесор середнього рівня Snapdragon набирає 1149 і 3313 балів у одноядерному та багатоядерному тестах Geekbench 6 відповідно, пише bgr.com.

Ціна: від 23 000 грн

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