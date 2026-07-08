Планшети на будь-який смак: бюджетний Xiaomi, OnePlus для малювання й Samsung з клавіатурою (фото)

До огляду увійшли: планшет OnePlus Pad 3 з потужним акумулятором, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra з клавіатурою та бюджетний Redmi Pad 2.

Ці планшети якнайкраще підходять для роботи та розваг. Вони оснащені потужними процесорами та акумуляторами, стилусами та клавіатурами, а деякі з них продаються за цілком прийнятною ціною, пише techadvisor.com.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: планшет із клавіатурою

У сегменті Android-пристроїв цей планшет від Samsung посідає лідируючі позиції, перевершуючи всі інші пристрої за характеристиками та потужністю.

Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Фото: techadvisor.com

Завдяки 14,6-дюймовому AMOLED-дисплею з роздільною здатністю 2,9K Tab S11 Ultra більше нагадує повноцінний ноутбук, ніж планшет, і це враження підсилюється за наявності клавіатури. Великий екран підходить для художників і дизайнерів, яким потрібно багато місця для малювання за допомогою стилуса S Pen, що входить до комплекту.

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Під час тестування чіпсет MediaTek Dimensity 9400+ з легкістю перемикався між ресурсоємними додатками. Тому якщо вам потрібен планшет для роботи та розваг, ця модель — саме те, що треба.

"Єдиний мінус — ціна у 1199 доларів США, а то й вище, що робить пристрій не зовсім доступним, тому варто подумати, чи дійсно ви будете використовувати всі його функції, щоб виправдати витрати. Якщо ви готові витратитися, то можете бути впевнені, що на даний момент на ринку немає іншого Android-планшета, який міг би зрівнятися з флагманом Samsung", — написали автори.

Redmi Pad 2: бюджетний планшет Xiaomi

Redmi Pad 2 коштує всього 225 доларів і має деякі функції, яких немає навіть у найдешевшому планшеті Apple. Наприклад, він оснащений 11-дюймовим РК-екраном, який підходить не тільки для перегляду фільмів і телепередач, але й завдяки частоті оновлення 90 Гц забезпечує плавну гру та перегляд соціальних мереж.

Планшет Redmi Pad 2 Фото: mynexttablet.com

Навіть якість збірки перевершує ціну Pad 2: елегантний алюмінієвий корпус не тільки зручно лежить у руці, але й легкий для перенесення в сумці — важить усього 510 г.

Звісно, є й певні компроміси: досить повільна швидкість заряджання та велика кількість попередньо встановлених додатків під час першого увімкнення, але це зрозумілий компроміс, зважаючи на все, що ви отримуєте за ці гроші. Тестувальники вважають, що зараз немає кращого бюджетного планшета, незважаючи на безліч конкурентів, таких як серія Galaxy Tab A9.

OnePlus Pad 3: планшет із потужним акумулятором та програмним забезпеченням

Компанія поступово вдосконалювала свої планшети з моменту виходу оригінального Pad і досягла вершини з планшетом третього покоління — OnePlus Pad 3, — який виводить багатозадачність на абсолютно новий рівень.

Планшет OnePlus Pad 3 Фото: Phone Arena

Програмне забезпечення Open Canvas дозволяє одночасно відкривати до трьох додатків (а то й більше, якщо один із них працює у віконному режимі). Це робить планшет чудовим вибором для тих, хто постійно перебуває в русі, але хоче працювати на пристрої, який тонший і портативніший за ноутбук.

За плавну роботу відповідає чіпсет Snapdragon 8 Elite, який з легкістю справляється з усім — від ігор на пристрої до обробки даних за допомогою штучного інтелекту. Під час тестування пристрою жодного разу не виникло проблем.

Незважаючи на всі можливості багатозадачності OnePlus Pad 3, час автономної роботи анітрохи не погіршується. Завдяки акумулятору ємністю 12 140 мА·год нам вдалося пропрацювати цілий робочий день, і у нас залишилося понад 50 % заряду.

Раніше ми повідомляли про те, які моделі Android-смартфонів обирають найчастіше. Власники стверджують, що найнадійнішими брендами телефонів на ОС Android є Samsung і Google, а деякі навіть згадують OnePlus і Motorola.