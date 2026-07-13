Люди все чаще отказываются от телефонов Pixel: названы 3 главные причины (фото)

Среди наиболее часто упоминаемых причин отказа от телефона Pixel — проблемы с аппаратным и программным обеспечением, а также плохое послепродажное обслуживание.

Перед покупкой смартфонов моделей Pixel стоит ознакомиться с опытом других пользователей и решить, перевешивают ли преимущества недостатки, или наоборот, пишет bgr.com.

Проблемы с аппаратной частью и надежностью

Одна из причин, по которой владельцы Pixel отказываются от телефонов, — это проблемы с аппаратной частью. Многие покупатели делились своими жалобами в социальных сетях, документируя поломки тех или иных компонентов Pixel, которые они либо не могли починить, либо усилия, затраченные на ремонт, делали всю эту трату средств на ремонт нецелесообразной. Один покупатель отметил проблемы с яркостью или качеством экрана на нескольких экземплярах одной и той же модели, что оставило настолько неприятное впечатление, что он полностью перестал покупать смартфоны Pixel. В других случаях у людей отваливались кнопки регулировки громкости, а кнопки питания вызывали проблемы.

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Смартфон Pixel 7a Фото: gsmarena.com

Хотя многие из этих проблем связаны с аппаратной частью, последние несколько поколений устройств столкнулись с широко распространенными проблемами надежности отдельных компонентов. Google признал эти проблемы и даже запустил расширенные программы ремонта. На момент написания статьи у компании действовали расширенные программы ремонта для Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Производитель также ранее проводил ремонт для Pixel 4 XL и Pixel 5a. Этот список показывает, что у телефонов Pixel, к сожалению, нет единичных аппаратных проблем, а есть давние проблемы с надежностью, которые редко сохраняются после смены поколений.

Проблемы часто возникают после истечения срока действия гарантии. Это делает их устранение дорогостоящим.

Смартфон Pixel 9 Pro XL

Программные ошибки и сбои

Помимо аппаратных проблем, еще одной важной причиной отказа от Pixel являются частые программные ошибки. Форумы сообществ, Reddit и другие социальные сети полны жалоб на те или иные проблемы с программным обеспечением (ПО). Часто эти проблемы становятся слишком сложными для пользователей, заставляя их искать альтернативы. Например, один давний пользователь Android поделился на Reddit, что его раздражали постоянные мелкие ошибки на Pixel 9 Pro XL, такие как проблемы с обоями, шрифтами, исчезновение информации о погоде из раздела "Взгляд в окно" и многое другое, что побудило его рассмотреть iPhone в качестве следующей покупки.

На форумах сообщества Google Pixel один пользователь указал, как обновление ПО превратило Pixel XL в "кирпич", заставив его искать альтернативы. Аналогичные сообщения о сбоях и других проблемах заполонили форумы сообщества, где покупатели заявляют, что больше никогда не купят телефон Pixel.

Проблемы с ПО, безусловно, не являются чем-то новым для Google, и во многих случаях компания признает наличие ошибок и исправляет их. Например, многие пользователи заметили исчезновение виджетов с главного экрана после обновления до Android 17. Google признал проблему и пообещал исправить ее в будущем обновлении ПО. Однако в других случаях многие из обнаруженных ошибок могут оставаться неисправленными годами.

Смартфон Pixel 8 Pro Фото: androidpolice.com

Новые функции не доходят до старых поколений

Интересно, что некоторые владельцы Pixel также называют решение Google не внедрять новые функции в старые телефоны одной из причин, по которой они не купят еще один смартфон этой серии. Новые смартфоны обычно поставляются с множеством новых функций, и владельцы старых телефонов Pixel ожидают, что некоторые, если не все, из этих функций появятся и на их телефонах, особенно если они используют устройства предыдущего поколения или всего лишь нескольких поколений назад. Однако это не всегда так, что приводит к разочарованию и недовольству среди потребителей.

Один пользователь посетовал в посте на Medium на то, что на его Pixel 8 Pro не появилось много функций, представленных в Pixel 9, несмотря на то, что Pixel 8 Pro всего лишь на одно поколение старше. Некоторые покупатели также недовольны тем, что определенные функции имеют географические ограничения и никогда не появляются на других рынках, например, в Индии. Один покупатель пожаловался на отсутствие таких функций, как "Отбор звонков" и "Удержание вызова", на своем телефоне Pixel из-за своего местоположения.

Ранее мы писали о том, что худшим смартфоном 2026 года пользователи признали Pixel — 60% владельцев недовольны скоростью его зарядки.