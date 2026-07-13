Люди дедалі частіше відмовляються від телефонів Pixel: названо 3 головні причини (фото)

Серед причин, які найчастіше називають як підстави для відмови від телефону Pixel, — проблеми з апаратним та програмним забезпеченням, а також незадовільне післяпродажне обслуговування.

Перед тим, як придбати смартфони моделей Pixel, варто ознайомитися з досвідом інших користувачів і вирішити, чи переваги переважають недоліки, чи навпаки, пише bgr.com.

Проблеми з апаратним забезпеченням та надійністю

Однією з причин, через яку власники Pixel відмовляються від цих телефонів, є проблеми з апаратним забезпеченням. Багато покупців ділилися своїми скаргами в соціальних мережах, документуючи поломки тих чи інших компонентів Pixel, які вони або не могли полагодити, або зусилля, витрачені на ремонт, робили всі ці витрати на ремонт недоцільними. Один покупець зазначив проблеми з яскравістю або якістю екрану на кількох екземплярах однієї й тієї ж моделі, що залишило настільки неприємне враження, що він повністю перестав купувати смартфони Pixel. В інших випадках у людей відвалювалися кнопки регулювання гучності, а кнопки живлення викликали проблеми.

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Смартфон Pixel 7a Фото: gsmarena.com

Хоча багато з цих проблем пов’язані з апаратним забезпеченням, останні кілька поколінь пристроїв зіткнулися з поширеними проблемами надійності окремих компонентів. Google визнав ці проблеми й навіть запустив розширені програми ремонту. На момент написання статті компанія реалізовувала розширені програми ремонту для Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL та Pixel 9 Pro Fold. Виробник також раніше проводив ремонт для Pixel 4 XL та Pixel 5a. Цей перелік свідчить про те, що у телефонів Pixel, на жаль, немає поодиноких апаратних проблем, а є давні проблеми з надійністю, які рідко зникають після зміни поколінь.

Проблеми часто виникають після закінчення терміну дії гарантії. Це робить їх усунення дорогим.

Смартфон Pixel 9 Pro XL

Програмні помилки та збої

Окрім апаратних проблем, ще однією важливою причиною відмови від Pixel є часті програмні помилки. Форуми спільнот, Reddit та інші соціальні мережі переповнені скаргами на ті чи інші проблеми з програмним забезпеченням (ПЗ). Часто ці проблеми стають занадто складними для користувачів, змушуючи їх шукати альтернативи. Наприклад, один давній користувач Android поділився на Reddit, що його дратували постійні дрібні помилки на Pixel 9 Pro XL, такі як проблеми зі шпалерами, шрифтами, зникненням інформації про погоду з розділу "Погляд у вікно" та багато іншого, що спонукало його розглянути iPhone як наступну покупку.

На форумах спільноти Google Pixel один користувач розповів, як оновлення ПЗ перетворило Pixel XL на "цеглину", змусивши його шукати альтернативи. Аналогічні повідомлення про збої та інші проблеми заполонили форуми спільноти, де покупці заявляють, що більше ніколи не куплять телефон Pixel.

Проблеми з програмним забезпеченням, безперечно, не є чимось новим для Google, і в багатьох випадках компанія визнає наявність помилок та виправляє їх. Наприклад, багато користувачів помітили зникнення віджетів з головного екрану після оновлення до Android 17. Google визнав проблему та пообіцяв виправити її в майбутньому оновленні ПЗ. Однак в інших випадках багато з виявлених помилок можуть залишатися невиправленими роками.

Смартфон Pixel 8 Pro Фото: androidpolice.com

Нові функції не доступні для старих моделей

Цікаво, що деякі власники Pixel також називають рішення Google не впроваджувати нові функції в старі телефони однією з причин, через яку вони не куплять ще один смартфон цієї серії. Нові смартфони зазвичай постачаються з безліччю нових функцій, і власники старих телефонів Pixel очікують, що деякі, якщо не всі, з цих функцій з’являться й на їхніх телефонах, особливо якщо вони використовують пристрої попереднього покоління або тих, що випущені лише кілька поколінь тому. Однак це не завжди так, що призводить до розчарування та невдоволення серед споживачів.

Один користувач поскаржився у дописі на Medium на те, що на його Pixel 8 Pro не з’явилося багато функцій, представлених у Pixel 9, незважаючи на те, що Pixel 8 Pro лише на одне покоління старший. Деякі покупці також незадоволені тим, що певні функції мають географічні обмеження і ніколи не з’являються на інших ринках, наприклад, в Індії. Один покупець поскаржився на відсутність таких функцій, як "Відбір дзвінків" та "Утримання дзвінка", на своєму телефоні Pixel через своє місцезнаходження.

Раніше ми писали про те, що користувачі визнали Pixel найгіршим смартфоном 2026 року — 60 % власників незадоволені швидкістю його заряджання.