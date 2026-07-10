Користувачі визначили найгірший смартфон 2026 року: що це за модель (фото)

Опитування показало масштаб проблем із заряджанням телефонів Pixel — 60 % власників незадоволені швидкістю заряджання.

Заряджання телефонів не має бути таким болісно довгим, але для деяких користувачів Pixel саме так і є, пише видання androidauthority.com.

Останні кілька тижнів були непростими для телефонів Pixel. Після того, як у травні Google випустила оновлення для усунення різних проблем із зарядкою, що стосувалися багатьох пристроїв, багато користувачів Pixel не помітили жодних покращень. Натомість ми бачимо безліч повідомлень в інтернеті, які вказують на те, що проблема насправді значно поглибилася.

Можливо, проблеми виникли через підвищення температури у США та Європі протягом останніх кількох тижнів. Можливо, це апаратна помилка. Або, можливо, це просто ефект частотної ілюзії. У будь-якому разі, схоже, що повільне заряджання та перегрів є основними проблемами телефонів Pixel на даний момент, і ЗМІ дізналися думку читачів.

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У недавньому опитуванні журналісти запитали, чи помічають власники Pixel повільну зарядку, і ось які результати вони отримали: понад 60% респондентів, як і раніше, стикаються з проблемами під час заряджання; фактично, заряджання відбувається "повільніше, ніж будь-коли", навіть після численних оновлень від Google. Це 3 з 5 власників Pixel, що свідчить про те, наскільки широко поширена ця проблема.

Смартфон Pixel 8а Фото: Tom's Guide

Коментарі також підтверджують ці цифри. Читач gallingtonnick пише: "Мій Pixel сильно перегрівався приблизно в травні, після оновлення приблизно через тиждень перегрів припинився, але тепер він заряджається дуже довго. Усі мої зарядні пристрої показували "швидку зарядку", але тепер я не бачу цих повідомлень".

jr.jennings зазначає подібну ситуацію: "Останній тиждень я не міг зрозуміти, чому не працює швидка зарядка на моєму Pixel 9A. Раніше вона працювала. Довелося замінити зарядний пристрій".

Кілька інших читачів також поділилися своїм досвідом повільного заряджання, і, що найпоказовіше, у них різні моделі Pixel. Однак не всі помітили цю проблему. 17% респондентів зазначають, що зарядка їхніх Pixel "не надто швидка, але й не надто повільна", а 18,6% не помітили жодних проблем із увімкненням своїх пристроїв.

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