В "Киев Цифровой" произошел сбой транспортного сервиса: киевляне не могут пополнить карты

Киевляне сообщают о сбое в работе транспортного сервиса в приложении "Киев Цифровой". У части пользователей возникли проблемы при попытке пополнить транспортную карту.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

На момент подготовки материала на официальных страницах "Киев Цифровой" в Telegram и Facebook отдельного сообщения о нынешнем сбое не было.

Как видно из скриншотов пользователей, при работе с транспортной картой приложение выдает ошибку. В одном случае на экране появляется сообщение: "Что-то не сработало. Напишите в службу поддержки, чтобы это исправили!".

Скриншот из приложения "Киев Цифровой" Фото: Скриншот

В противном случае пользователь видит предупреждение: "Транспортный сервис временно не работает. Пожалуйста, попробуйте позже". Ошибка возникает, в частности, при попытке пополнить карту.

"Киев Цифровой" — городское мобильное приложение, с помощью которого жители столицы могут пользоваться транспортными и другими услугами. В частности, в нем можно пополнять транспортную карту поездками, покупать проездные и создавать QR-билеты для оплаты проезда.

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В случае возникновения проблем с сервисами пользователи могут обратиться в службу поддержки "Киев Цифровой" по электронной почте support@kyiv.digital. Команда приложения указывает этот адрес для обращений, связанных с трудностями при использовании сервисов.

Также на сайте КП "Главный информационно-вычислительный центр" указан отдельный номер службы поддержки пользователей транспортной карты — 044 366 55 55. По вопросам безналичного пополнения транспортного ресурса можно обращаться по номерам 044 366 81 10 и 044 366 81 40.

Напомним, сбой произошел на фоне сообщений о возможном подорожании проезда в Киеве. В мае КГГА обнародовала проект новых тарифов, согласно которому разовая поездка в общественном транспорте может стоить 30 гривен. Введение новых цен планировалось с 15 июля 2026 года после завершения регуляторных процедур и консультаций.

Поездки, приобретенные на транспортную карту до 14 июля, согласно обнародованному плану, должны оставаться действительными до 14 сентября 2026 года. После этого неиспользованные поездки должны быть пересчитаны в денежный эквивалент и зачислены на баланс электронного билета.

"Фокус" рекомендует киевлянам заранее приобрести пакеты поездок в приложении "Киев Цифровой" или пополнить транспортную карту. Ранее приобретенными поездками можно будет пользоваться по прежней цене до 14 сентября, даже после повышения тарифов.