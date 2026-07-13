У "Київ Цифровий" збій транспортного сервісу: кияни не можуть поповнити картки

Кияни повідомляють про збій транспортного сервісу в застосунку "Київ Цифровий". У частини користувачів виникли проблеми під час спроби поповнити транспортну картку.

Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.

На момент підготовки матеріалу на офіційних сторінках "Київ Цифровий" у Telegram та Facebook окремого повідомлення про нинішній збій не було.

Як видно зі скриншотів користувачів, під час роботи з транспортною карткою застосунок видає помилку. В одному випадку на екрані з'являється повідомлення: “Щось не спрацювало. Напишіть у підтримку, щоб полагодили!”.

Скриншот з додатку "Київ Цифровий" Фото: Скриншот

В іншому випадку користувач бачить попередження: “Транспортний сервіс тимчасово не працює. Будь ласка, спробуйте пізніше”. Помилка виникає, зокрема, під час спроби поповнити картку.

“Київ Цифровий” — міський мобільний застосунок, через який жителі столиці можуть користуватися транспортними та іншими сервісами. Зокрема, у ньому можна поповнювати транспортну картку поїздками, купувати проїзні та створювати QR-квитки для оплати проїзду.

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У разі проблем із сервісами користувачі можуть звернутися до служби підтримки “Київ Цифровий” на електронну пошту support@kyiv.digital. Цю адресу команда застосунку вказує для звернень щодо складнощів із використанням сервісів.

Також на сайті КП “Головний інформаційно-обчислювальний центр” вказана окрема лінія підтримки користувачів транспортної картки — 044 366 55 55. Для питань щодо безготівкового поповнення транспортного ресурсу доступні номери 044 366 81 10 та 044 366 81 40.

Нагадаємо, збій стався на тлі повідомлень про можливе подорожчання проїзду в Києві. У травні КМДА оприлюднила проєкт нових тарифів, за яким разова поїздка в комунальному транспорті може коштувати 30 гривень. Запровадження нових цін планували з 15 липня 2026 року після завершення регуляторних процедур і консультацій.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня, за оприлюдненим планом мають залишатися чинними до 14 вересня 2026 року. Після цього невикористані поїздки мають перерахувати у грошовий еквівалент і зарахувати на баланс електронного квитка.

Фокус рекомендує киянам завчасно купити пакети поїздок у застосунку “Київ Цифровий” або поповнити транспортну картку. Раніше придбаними поїздками можна буде користуватися за старою ціною до 14 вересня, навіть після підвищення тарифів.