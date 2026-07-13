Не Google Pixel и не Motorola: назван самый популярный Android-телефон после Samsung (фото)

По состоянию на май 2026 года доля Xiaomi составляет 8,84%, Oppo занимает пятое место с долей в 5,64%. Google и Motorola занимают 2,69% и 3,37% соответственно, указано в отчете Statcounter.

Китайский производитель смартфонов постепенно отвоевывает долю рынка у ведущих марок, и его суббренд Redmi является одной из главных причин такого взрывного роста. График доли рынка мобильных производителей в мире от Statcounter показывает, что Xiaomi является четвертым по популярности, значительно опережая своих конкурентов.

По состоянию на май 2026 года доля Xiaomi составляет 8,84%, Oppo занимает пятое место с долей в 5,64%. Google и Motorola занимают 2,69% и 3,37% соответственно, указано в отчете Statcounter.

Смартфон Redmi A5 два квартала подряд (4 квартал 2025 года и 1 квартал 2026 года) входил в топ-10 самых продаваемых телефонов по версии Counterpoint. Телефон особенно популярен на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке благодаря своей доступной цене.

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Xiaomi имеет большую потребительскую базу в Китае, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Европе и ряде других регионов.

Смартфон Redmi A5 Фото: YouTube

Бренд использует иную стратегию по сравнению с Apple и Google, производя телефоны для бюджетного, среднего и премиум-сегментов. Почти 50% выручки Xiaomi приходится на смартфоны, и Redmi является крупнейшим поставщиком в этой категории. Компания не раскрывает количество телефонов, продаваемых каждым брендом ежегодно. Однако появление бюджетных телефонов Redmi в списке самых продаваемых смартфонов мира по версии Counterpoint говорит о том, что это одна из самых популярных серий.

Redmi A5 — это бюджетный смартфон с базовыми характеристиками, поддержкой сетей 4G и базовой программной поддержкой. Тем не менее, он идеально подходит для пользователей, которым нужен недорогой Android-смартфон. Телефоны Redmi постоянно присутствуют в этом списке уже довольно давно. До Redmi A5 девятое место в списке во втором квартале 2025 года занимал Redmi 14C 4G. Пару лет назад Redmi 13C и Redmi 12C оставались в десятке лучших в 2023 и 2024 годах.

Смартфон Redmi 14C Фото: Youtube

Google Pixel и некоторые телефоны Motorola ориентированы на премиум-сегмент пользователей в отдельных странах. В популярных странах, таких как США, Великобритания и некоторые другие, можно купить Google Pixel, но стратегия Xiaomi прямо противоположна. Китайские смартфоны легко можно приобрести более чем в 100 странах, что делает компанию следующим крупным мировым брендом после Samsung и Apple, просто за счет ориентации на массовую аудиторию.

Порог входа очень низок, что позволяет найти телефон Redmi за 150-200 долларов с поддержкой двух SIM-карт и аккумулятором большой емкости. У Motorola есть бюджетная линейка, как и у Xiaomi, но она позиционирует себя как производитель практически "чистого" Android, а не как компания, предлагающая сильно кастомизированный интерфейс, как HyperOS.

Телефоны Xiaomi стремятся выглядеть как более выгодное предложение с большим количеством функций и предлагают солидные характеристики по конкурентоспособным ценам. Китайский производитель поддерживает отдельную линейку премиум-телефонов, которая также демонстрирует положительный рост из года в год, но бюджетная линейка остается ее главным преимуществом.

Ранее писали, что люди все чаще отказываются от телефонов Pixel. Среди наиболее часто упоминаемых причин отказа — проблемы с аппаратным и программным обеспечением, а также плохое послепродажное обслуживание.