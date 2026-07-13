Ні Google Pixel, ні Motorola: названо найпопулярніший Android-смартфон після Samsung (фото)

Станом на травень 2026 року частка Xiaomi становить 8,84%, Oppo посідає п’яте місце з часткою 5,64%. Google і Motorola займають 2,69% і 3,37% відповідно, як зазначено у звіті Statcounter.

Китайський виробник смартфонів поступово відвойовує частку ринку у провідних брендів, і його суббренд Redmi є однією з головних причин такого стрімкого зростання. Графік ринкової частки виробників мобільних пристроїв у світі від Statcounter показує, що Xiaomi посідає четверте місце за популярністю, значно випереджаючи своїх конкурентів.

Станом на травень 2026 року частка Xiaomi становить 8,84%, Oppo посідає п’яте місце з часткою 5,64%. Google і Motorola займають 2,69% і 3,37% відповідно, як зазначено у звіті Statcounter.

Смартфон Redmi A5 два квартали поспіль (4-й квартал 2025 року та 1-й квартал 2026 року) входив до топ-10 найбільш продаваних телефонів за версією Counterpoint. Цей телефон особливо популярний на Близькому Сході, у Південній Америці та Африці завдяки своїй доступній ціні.

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Xiaomi має велику споживчу базу в Китаї, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії, Європі та низці інших регіонів.

Смартфон Redmi A5 Фото: YouTube

Бренд використовує іншу стратегію порівняно з Apple та Google, випускаючи телефони для бюджетного, середнього та преміум-сегментів. Майже 50 % виручки Xiaomi припадає на смартфони, а Redmi є найбільшим постачальником у цій категорії. Компанія не розкриває кількість телефонів, що продаються кожним брендом щороку. Однак поява бюджетних телефонів Redmi у списку найбільш продаваних смартфонів світу за версією Counterpoint свідчить про те, що це одна з найпопулярніших серій.

Redmi A5 — це бюджетний смартфон із базовими характеристиками, підтримкою мереж 4G та базовим програмним забезпеченням. Проте він ідеально підходить для користувачів, яким потрібен недорогий Android-смартфон. Телефони Redmi постійно присутні в цьому списку вже досить давно. До Redmi A5 дев’яте місце в списку у другому кварталі 2025 року посідав Redmi 14C 4G. Кілька років тому Redmi 13C та Redmi 12C залишалися в десятці найкращих у 2023 та 2024 роках.

Смартфон Redmi 14C Фото: Youtube

Google Pixel та деякі телефони Motorola орієнтовані на преміум-сегмент користувачів у окремих країнах. У популярних країнах, таких як США, Велика Британія та деякі інші, можна придбати Google Pixel, але стратегія Xiaomi є прямо протилежною. Китайські смартфони легко можна придбати у понад 100 країнах, що робить компанію наступним великим світовим брендом після Samsung та Apple, саме завдяки орієнтації на масову аудиторію.

Поріг входу дуже низький, що дозволяє знайти телефон Redmi за 150–200 доларів із підтримкою двох SIM-карт та акумулятором великої ємності. У Motorola є бюджетна лінійка, як і у Xiaomi, але вона позиціонує себе як виробник практично "чистого" Android, а не як компанія, що пропонує сильно кастомізований інтерфейс, такий як HyperOS.

Телефони Xiaomi прагнуть виглядати як вигідніша пропозиція з великою кількістю функцій і пропонують солідні технічні характеристики за конкурентоспроможними цінами. Китайський виробник підтримує окрему лінійку преміум-телефонів, яка також демонструє позитивне зростання з року в рік, але бюджетна лінійка залишається його головною перевагою.

Раніше повідомлялося, що люди дедалі частіше відмовляються від телефонів Pixel. Серед причин, які найчастіше згадують, — проблеми з апаратним та програмним забезпеченням, а також незадовільне післяпродажне обслуговування.