Что может делать новая ОС Android 17: 5 вещей, о которых вы точно не знали (фото)

Android 17 предлагает еще больше удобных настроек и инструментов, которые вы могли пропустить. Вот пять из них…

Android 17 сделала Gemini Intelligence более, предоставила услуги интеллектуального конвертера речи Rambler, Pause Point, функцию, которая добавляет намеренную паузу в использовании устройства, более яркие эмодзи, встроенную стабилизацию видео в Instagram и улучшенную передачу данных с iOS на Android. Но помимо этих основных преимуществ, есть несколько других — не менее полезных, пишет bgr.com.

Регулировка громкости Gemini

По умолчанию Gemini использует динамики устройства, и если вам это не нравилось, то приходилось регулировать громкость вручную каждый раз, когда вы разговаривали с ИИ-помощником. В Android 17 больше не придется этого делать, т.к. есть возможность установить громкость Gemini независимо от обычной громкости мультимедиа:

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Запустите приложение "Настройки". Перейдите в раздел "Звук и вибрация". Перетащите ползунок под "Громкость Ассистента" на желаемый уровень. Вы услышите предварительный просмотр уровня громкости, поэтому вы можете изменить его при необходимости.

Если этот или другой голосовой ассистент активен, кнопки регулировки громкости также можно использовать для регулировки громкости ассистента. Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости, и рядом с обычной шкалой громкости появится ползунок. Вы поймете, какой из них какой, так как громкость голосового помощника обозначена значком всплывающего окна чата. Вы можете либо продолжать нажимать кнопку громкости, либо перемещать ползунок на экране, чтобы отрегулировать громкость. Имейте в виду, что этот отдельный ползунок громкости будет отображаться только во время разговора с Gemini или выбранным вами голосовым помощником. В противном случае при нажатии кнопки громкости вы увидите только обычный регулятор громкости.

ОС Android 17 Фото: Florence Ion

Открытие приложений в виде всплывающего окна

В поддерживаемых приложениях, таких как Facebook Messenger, не нужно будет переключаться между текущими приложениями, чтобы читать и отвечать на сообщения друзей. Вы просто нажимаете на всплывающее окно чата, которое остается поверх экрана независимо от того, какое приложение вы открываете. Это удобная функция, особенно для тех, кто работает в многозадачном режиме. Теперь Android 17 предоставляет такое же удобство всем установленным приложениям, позволяя превратить любое из них в всплывающее окно.

Чтобы открыть приложение в виде всплывающего окна, достаточно удерживать значок приложения (на главном экране или в меню приложений) и выбрать значок всплывающего окна, который выглядит как прямоугольник с маленькой точкой. Если вы не видите сразу опцию всплывающего окна, сначала перейдите в "Действия". Приложение сразу же превратится в плавающее окно со значком приложения в качестве всплывающего окна. Затем вы можете использовать приложение как обычно, хотя окно, конечно, будет немного меньше обычного.

Чтобы свернуть всплывающие окна, просто коснитесь значка приложения в виде всплывающего окна или проведите пальцем вверх от нижнего края всплывающего окна. Чтобы полностью закрыть любое из всплывающих окон, перетащите значок приложения к отметке "X" внизу экрана. Вы все еще можете снова открыть любое недавно закрытое всплывающее окно, нажав на значок плюса. Как и в случае с всплывающими окнами чата, режим всплывающих окон Android 17 поддерживает несколько приложений. Они будут располагаться друг над другом, позволяя переключаться между любым всплывающим окном приложения, которое вы хотите просмотреть. Вы также можете свободно перемещать все свернутые всплывающие окна в любое удобное для вас место.

Экраны смартфонов с приложениями Фото: androidauthority.com

Изменение темной темы для каждого приложения

Опция "Расширенная темная тема" предназначена для принудительного переключения приложений, работающих только в светлом режиме, в темный режим. Теперь темная тема применяется ко всем приложениям, не имеющим встроенного темного режима.

В Android 17 вы можете выбрать, какие приложения, работающие только в светлом режиме, будут использовать темную тему. Таким образом, если вы предпочитаете, чтобы приложение работало в светлом режиме, вы можете исключить его из списка. Чтобы использовать улучшенную функцию "Расширенная темная тема", выполните следующие действия:

В настройках откройте "Дисплей" и коснитесь его. В разделе "Внешний вид" коснитесь "Темная тема". Включите опцию "Использовать темную тему". Выберите "Расширенный" в списке параметров. Чтобы применить темный режим только к определенным приложениям, нажмите значок шестеренки рядом с "Расширенным".

Затем вы увидите список всех ваших приложений, даже тех, которые уже имеют темный режим. Включите переключатель для приложений, которые вы хотите просматривать в темном режиме. Запустите приложение и проверьте, все ли выглядит хорошо. Если приложение все еще находится в светлом режиме или выглядит некорректно с инвертированными изображениями, оно может быть несовместимо с функцией расширенного режима. Если вы включили расширенную темную тему для приложения, которое имеет встроенный темный режим, и оно выглядит неправильно, отключите расширенную темную тему для этого приложения и используйте вместо нее его собственный темный режим.

Камеры разных смартфонов Фото: androidauthority.com

Отображение селфи-видео в записи экрана

Функция "Реакции экрана" позволяет начать запись селфи, одновременно записывая экран. Это может пригодиться, когда вы хотите поделиться своей реакцией на только что загруженное новое приложение или показать зрителям, как создавать собственные эмодзи.

Запись селфи не является чем-то совершенно новым для телефонов Android. На самом деле, это одна из функций устройств Samsung Galaxy и Motorola. Но в отличие от существующих наложений на видео селфи, в Android 17 ваше лицо не просто помещается в маленький круг. Вместо этого, функция идет дальше и удаляет фон, как если бы вы использовали зеленый экран. Таким образом, на записи остается только ваше лицо (и лицо любого другого человека, который присоединится).

Руководство по использованию Screen Reactions на Android 17:

Откройте панель быстрых настроек, проведя пальцем вниз от верхнего края экрана. Нажмите "Запись экрана". В открывшемся всплывающем окне убедитесь, что выбран параметр "Весь экран". Вы не можете записывать видео селфи на записи экрана для отдельных приложений. Включите параметр "Показать селфи-камеру". Это автоматически включает запись микрофона. Чтобы добавить сплошной фоновый цвет к вашему селфи-видео, нажмите значок палитры рядом с кнопкой "Старт" и выберите один из предустановленных цветов. Когда будете готовы, нажмите "Старт", чтобы начать запись.

Ваше лицо теперь отобразится на экране. Чтобы изменить его размер, просто сведите и разведите пальцы. Вы также можете перетащить наложение в любое место на экране.

Уведомления на смартфоне Фото: androidauthority.com

Редактирование ответов в панели уведомлений

Опция "Быстрые ответы" в Android 17 теперь не отправляет предлагаемые ответы контакту автоматически. Вместо этого выбранный ответ открывается в небольшом текстовом поле при нажатии на него. Здесь вы можете редактировать автоматически сгенерированный текст, добавлять свои мысли или удалять его, чтобы написать что-то совершенно новое. Когда будете готовы, нажмите кнопку "Отправить". Это работает в любом мессенджере, поддерживающем предлагаемые ответы на Android, включая Google Messages, WhatsApp и Slack.

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