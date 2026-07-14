Как сэкономить 1000 долларов на новых смартфонах: эксперт поделился своим опытом
Все указывает на беспрецедентное повышение цен на смартфоны, однако обозревателю Джону Гилберту удалось сэкономить 1000 долларов, и при этом всегда быть владельцем новинки.
С тех пор как начался кризис оперативной памяти, цены на телефоны растут. Однако обозреватель Джон Гилберт призывает всех сохранять спокойствие, ведь в эпоху роста цен все еще можно экономить деньги, пишет он для androidpolice.com.
Все указывает на беспрецедентное повышение цен. В марте Counterpoint Research сообщила, что себестоимость смартфонов с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти вырастет на 25%. В апреле Xiaomi повысила стоимость своих флагманских телефонов как минимум на 200 долларов. В июле стало известно, что цены на телефоны Z Fold8 и Z Flip8 от Samsung вырастут на 150-200 долларов.
Как сэкономить на покупке нового смартфона
"Поначалу это звучит пугающе. Но стоит помнить, что повышение цен в основном затрагивает новые модели, а вот уже вышедшие останутся в прежнем сегменте. Так что, если вы не планируете покупать новый телефон в 2026 или 2027 году, можете не переживать", — пишет автор.
- Даже если вы хотите новый телефон, есть множество способов компенсировать затраты, считает Гилберт. Например, он сомневается в том, стоит ли переходить на Google Pixel 11. Эксперт полагает, что этот аппарат будет мало чем отличаться от Pixel 10. Второй, кстати, вскоре будет доступен со скидками перед релизом первого.
- Можно сэкономить, сделав предзаказ на новейшую модель, не дожидаясь ее поступления в розничные сети.
- Есть еще один способ экономии — распродажа. Например, в Черную пятницу Pixel 10 Pro XL был доступен за 900 долларов, что на 300 долларов меньше розничной цены. Это экономия в 25%.
"Так что, даже если вы отчаянно хотите приобрести новый телефон в этом году, вам нужно всего лишь подождать. К Рождеству вы можете получить новый Pixel 11 и при этом сэкономить сотни долларов", — подытожил Джон. "Я следую этой тактике уже много лет и сэкономил более 1000 долларов, всегда нося с собой в кармане новейший Pixel".
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