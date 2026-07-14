Как сэкономить 1000 долларов на новых смартфонах: эксперт поделился своим опытом

Все указывает на беспрецедентное повышение цен на смартфоны, однако обозревателю Джону Гилберту удалось сэкономить 1000 долларов, и при этом всегда быть владельцем новинки.

С тех пор как начался кризис оперативной памяти, цены на телефоны растут. Однако обозреватель Джон Гилберт призывает всех сохранять спокойствие, ведь в эпоху роста цен все еще можно экономить деньги, пишет он для androidpolice.com.

Все указывает на беспрецедентное повышение цен. В марте Counterpoint Research сообщила, что себестоимость смартфонов с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти вырастет на 25%. В апреле Xiaomi повысила стоимость своих флагманских телефонов как минимум на 200 долларов. В июле стало известно, что цены на телефоны Z Fold8 и Z Flip8 от Samsung вырастут на 150-200 долларов.

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Как сэкономить на покупке нового смартфона

"Поначалу это звучит пугающе. Но стоит помнить, что повышение цен в основном затрагивает новые модели, а вот уже вышедшие останутся в прежнем сегменте. Так что, если вы не планируете покупать новый телефон в 2026 или 2027 году, можете не переживать", — пишет автор.

Даже если вы хотите новый телефон, есть множество способов компенсировать затраты, считает Гилберт. Например, он сомневается в том, стоит ли переходить на Google Pixel 11. Эксперт полагает, что этот аппарат будет мало чем отличаться от Pixel 10. Второй, кстати, вскоре будет доступен со скидками перед релизом первого. Можно сэкономить, сделав предзаказ на новейшую модель, не дожидаясь ее поступления в розничные сети. Есть еще один способ экономии — распродажа. Например, в Черную пятницу Pixel 10 Pro XL был доступен за 900 долларов, что на 300 долларов меньше розничной цены. Это экономия в 25%.

"Так что, даже если вы отчаянно хотите приобрести новый телефон в этом году, вам нужно всего лишь подождать. К Рождеству вы можете получить новый Pixel 11 и при этом сэкономить сотни долларов", — подытожил Джон. "Я следую этой тактике уже много лет и сэкономил более 1000 долларов, всегда нося с собой в кармане новейший Pixel".

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