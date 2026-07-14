Як заощадити 1000 доларів на нових смартфонах: експерт поділився своїм досвідом

Усе вказує на безпрецедентне зростання цін на смартфони, проте оглядачеві Джону Гілберту вдалося заощадити 1000 доларів і при цьому завжди мати найновішу модель.

Відтоді, як почалася криза з оперативною пам'яттю, ціни на телефони зростають. Однак оглядач Джон Гілберт закликає всіх зберігати спокій, адже в епоху зростання цін все ще можна заощаджувати гроші, пише він для androidpolice.com.

Усе вказує на безпрецедентне підвищення цін. У березні компанія Counterpoint Research повідомила, що собівартість смартфонів із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті зросте на 25 %. У квітні Xiaomi підвищила вартість своїх флагманських телефонів щонайменше на 200 доларів. У липні стало відомо, що ціни на телефони Z Fold8 і Z Flip8 від Samsung зростуть на 150–200 доларів.

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Як заощадити на купівлі нового смартфона

"Спочатку це звучить лякаюче. Але варто пам’ятати, що підвищення цін здебільшого стосується нових моделей, а ті, що вже вийшли на ринок, залишаться у колишньому ціновому сегменті. Тож якщо ви не плануєте купувати новий телефон у 2026 або 2027 році, можете не хвилюватися", — пише автор.

Навіть якщо ви хочете новий телефон, є безліч способів компенсувати витрати, вважає Гілберт. Наприклад, він сумнівається, чи варто переходити на Google Pixel 11. Експерт вважає, що цей пристрій мало чим відрізнятиметься від Pixel 10. Другий, до речі, незабаром буде доступний зі знижками перед випуском першого. Можна заощадити, зробивши попереднє замовлення на новітню модель, не чекаючи її надходження в роздрібні мережі. Є ще один спосіб заощадити — розпродаж. Наприклад, у Чорну п’ятницю Pixel 10 Pro XL можна було придбати за 900 доларів, що на 300 доларів менше за роздрібну ціну. Це економія у 25%.

"Тож навіть якщо ви дуже хочете придбати новий телефон цього року, вам потрібно лише трохи почекати. До Різдва ви зможете отримати новий Pixel 11 і при цьому заощадити сотні доларів", — підсумував Джон. "Я дотримуюся цієї тактики вже багато років і заощадив понад 1000 доларів, завжди маючи при собі в кишені найновіший Pixel".

Раніше ми писали про найкращі бюджетні монітори вартістю до 200 доларів. Вартість моніторів знизилася, і сьогодні можна знайти моделі з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення понад 200 Гц за ціною до 200 доларів. Нижче представлено 5 варіантів, випущених у 2025 та 2026 роках.