Популярные смартфоны скоро исчезнут из магазинов: что произошло с OnePlus и почему (фото)

OnePlus собирается уйти с рынка США и Европы. Официальное объявление будет опубликовано на этой неделе, утверждает новая утечка.

Согласно немецкому изданию WinFuture, OnePlus и ее материнская компания Oppo готовятся объявить о крупных "изменениях в стратегии на этой неделе". В сообщении утверждается, что этот шаг приведет к уходу OnePlus с европейского и американского рынков смартфонов, в то время как Oppo расширит свое присутствие, чтобы заполнить образовавшуюся нишу, особенно в Европе, пишет gizmochina.com.

В январе в интернете быстро распространились предположения о закрытии компании, прежде чем OnePlus публично опровергла эти утверждения. Однако инсайдеры продолжали твердить, что бренд может сократить свои глобальные амбиции, включая недавний слух о том, что будущие телефоны OnePlus для мирового рынка могут поставляться с ColorOS от Oppo вместо собственной OxygenOS.

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Смартфоны OnePlus 15R и OnePlus 15 Фото: PhoneArena

OnePlus уже готовится к уходу из Европы

Уже есть признаки того, что OnePlus сокращает свое присутствие в некоторых частях Европы. В Германии, например, в онлайн-магазине компании теперь указана только модель OnePlus 15R. Даже ее новейший флагман, OnePlus 15, и линейка Nord больше недоступны. По данным WinFuture, аналогичные изменения наблюдаются у покупателей в Италии, Испании, Франции, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Дании, Швеции и Норвегии.

Смартфон Oppo A6L Фото: Скриншот

Если сообщение окажется верным, это станет одним из самых масштабных изменений для брендов смартфонов BBK Electronics за пределами Китая. OnePlus заработала свою репутацию, предлагая флагманские устройства по более низким ценам, прежде чем расширить ассортимент до премиальных смартфонов, планшетов, носимых устройств и аудиопродуктов. Уход с двух крупнейших западных рынков станет кардинальным изменением направления.

Ни OnePlus, ни Oppo официально не подтвердили эти планы. Если объявление действительно запланировано на эту неделю, нам, возможно, не придется долго ждать, чтобы узнать, подтвердятся ли слухи.

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