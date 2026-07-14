Популярні смартфони незабаром зникнуть із магазинів: що сталося з OnePlus і чому (фото)

OnePlus збирається піти з ринків США та Європи. Офіційне оголошення буде опубліковано цього тижня, як стверджує новий витік інформації.

Згідно з німецьким виданням WinFuture, OnePlus та її материнська компанія Oppo готуються оголосити про значні "зміни у стратегії цього тижня". У повідомленні стверджується, що цей крок призведе до виходу OnePlus з європейського та американського ринків смартфонів, тоді як Oppo розширить свою присутність, щоб заповнити нішу, що утворилася, особливо в Європі, пише gizmochina.com.

У січні в інтернеті швидко поширилися припущення про закриття компанії, перш ніж OnePlus публічно спростувала ці твердження. Однак інсайдери продовжували стверджувати, що бренд може скоротити свої глобальні амбіції, включаючи нещодавню чутку про те, що майбутні телефони OnePlus для світового ринку можуть постачатися з ColorOS від Oppo замість власної OxygenOS.

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Смартфони OnePlus 15R та OnePlus 15 Фото: PhoneArena

OnePlus вже готується до виходу з Європи

Вже є ознаки того, що OnePlus скорочує свою присутність у деяких регіонах Європи. У Німеччині, наприклад, в онлайн-магазині компанії тепер представлена лише модель OnePlus 15R. Навіть її найновіший флагман, OnePlus 15, та лінійка Nord більше недоступні. За даними WinFuture, аналогічні зміни спостерігаються у покупців в Італії, Іспанії, Франції, Австрії, Бельгії, Нідерландах, Чехії, Данії, Швеції та Норвегії.

Смартфон Oppo A6L Фото: Скріншот

Якщо ця інформація виявиться правдивою, це стане однією з наймасштабніших змін для брендів смартфонів BBK Electronics за межами Китаю. OnePlus завоювала свою репутацію, пропонуючи флагманські пристрої за нижчими цінами, перш ніж розширити асортимент до преміальних смартфонів, планшетів, носимих пристроїв та аудіопродукції. Вихід з двох найбільших західних ринків стане кардинальною зміною курсу.

Ні OnePlus, ні Oppo офіційно не підтвердили ці плани. Якщо анонс дійсно заплановано на цей тиждень, нам, можливо, не доведеться довго чекати, щоб дізнатися, чи підтвердяться чутки.

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