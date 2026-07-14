Китайцы создали смартфон с ИИ, который сам все делает за вас и без интернета (фото)

Встроенный ИИ-агент может забронировать отель и ресторан, заказать билеты, выступить в качестве секретаря, найти дорогу, ели вы заблудились — и все это без подключения к сети.

Китайская компания StepFun, занимающаяся разработкой ИИ, презентовала смартфон StepX Neo со встроенным ИИ-агентом, который самостоятельно обрабатывает многоэтапные задачи, не требуя повторных запросов или открытия отдельных приложений, пишет gizmochina.com.

Чем StepX Neo отличается от обычных телефонов с ИИ

В основе StepX Neo лежит собственный агент Amoo, встроенный непосредственно в пользовательскую операционную систему Step AOS. Amoo — это бот, с которым вы общаетесь как с обычным чат-ботом, и он работает полностью в автономном режиме для всех основных задач, не требуя постоянного подключения к сети.

Агентная природа ОС означает, что бот может принимать один запрос на естественном языке от пользователя и объединять задачи в различных приложениях, веб-инструментах и ​​встроенных инструментах устройства для получения полных, готовых результатов. Он также изучает ваши предпочтения со временем, поэтому будет автоматически отдавать приоритет рейсам, где разрешено перевозить животных, если вы бронировали такие ранее, или выбирать любимый ресторан для бронирования, когда вам это необходимо.

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Смартфон StepX Neo Фото: StepFun

Если вы путешествуете за границу, Neo также может переводить разговоры в режиме реального времени, текстовые сообщения, телефонные звонки и даже текст на дорожных знаках, в меню ресторанов или на плакатах музеев на 32 поддерживаемых языках (включая региональные диалекты).

Он также может отображать расписания местного общественного транспорта, находить ближайшие мероприятия или получать доступ к сохраненному маршруту поездки, даже если вы находитесь в отдаленном районе без сотовой связи. Для часто путешествующих пользователей агент может автоматически заполнять таможенные формы, отмечать визовые требования для пункта назначения и отправлять напоминания о времени регистрации на основе данных рейса.

Step AOS и собственный интерфейс агента

Step AOS — это собственная агентная операционная система StepFun, созданная с использованием того, что компания называет "атомным механизмом возможностей". Этот механизм разделяет функции телефона на четыре группы — связь, приложения, файлы и системные инструменты — используя стандарт MCP, поэтому агент может свободно комбинировать их для выполнения задачи; этот слой был перестроен из частей Android, Linux и RTOS, а не добавлен к Android в качестве приложения, говорит StepFun.

Step AOS также имеет слой голосового и визуального ввода под названием NUI, который изучает ваши привычки во время использования телефона, что StepFun описывает как переход от "управления устройством человеком" к "простому указанию того, что вы хотите сделать".

Презентация смартфона StepX Neo Фото: hi-tech.ua

Чтобы сделать этого агента надежным, компания дополнительно разработала три вспомогательные системы:

память: двухдоменная структура памяти, которая разделяет то, что принадлежит пользователю, и то, что принадлежит агенту, и перемещает данные по конвейеру "захват-понимание-сохранение".

Принятие решений: многоуровневый слой принятия решений, который направляет простые запросы к небольшим, быстрым моделям, а более сложные — к более ресурсоемким моделям по мере необходимости.

Безопасность: система безопасности, основанная на доверенном выполнении, полных журналах аудита, разрешениях, предоставляемых только при необходимости и отменяемых сразу после этого, и возможности отмены ошибок одним касанием.

StepFun запланировала интеграцию с Ctrip, Alipay, Didi, Meituan, WPS и CapCut, охватывающую путешествия, платежи, вызов такси, местные услуги, офисную работу и создание контента. Это станет настоящим испытанием того, сможет ли "нативно связанный с агентом" телефон действительно заказать поездку или отредактировать видео от начала до конца, а не просто обещать это.

Пока нет информации о том, когда и по какой цене будет продаваться смартфон StepX.

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