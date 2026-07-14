Китайці створили смартфон із ШІ, який сам робить усе за вас і без інтернету (фото)

Вбудований ШІ-агент може забронювати готель і ресторан, замовити квитки, виконувати функції секретаря, знайти дорогу, якщо ви заблукали — і все це без підключення до мережі.

Китайська компанія StepFun, що займається розробкою штучного інтелекту, презентувала смартфон StepX Neo із вбудованим ШІ-агентом, який самостійно обробляє багатоетапні завдання, не вимагаючи повторних запитів чи відкриття окремих додатків, пише gizmochina.com.

Чим StepX Neo відрізняється від звичайних телефонів із ШІ

В основі StepX Neo лежить власний агент Amoo, вбудований безпосередньо в користувацьку операційну систему Step AOS. Amoo — це бот, з яким ви спілкуєтеся як зі звичайним чат-ботом, і він працює повністю в автономному режимі для виконання всіх основних завдань, не вимагаючи постійного підключення до мережі.

Агентна природа ОС означає, що бот може приймати один запит природною мовою від користувача та об’єднувати завдання в різних додатках, веб-інструментах і вбудованих інструментах пристрою для отримання повних, готових результатів. Він також з часом вивчає ваші вподобання, тому автоматично надаватиме пріоритет рейсам, на яких дозволено перевозити тварин, якщо ви раніше бронювали такі рейси, або обиратиме улюблений ресторан для бронювання, коли вам це потрібно.

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Смартфон StepX Neo Фото: StepFun

Якщо ви подорожуєте за кордон, Neo також може перекладати розмови в режимі реального часу, текстові повідомлення, телефонні дзвінки і навіть текст на дорожніх знаках, у меню ресторанів або на плакатах музеїв 32-ма мовами, що підтримуються (включно з регіональними діалектами).

Він також може відображати розклади місцевого громадського транспорту, знаходити найближчі події або отримувати доступ до збереженого маршруту поїздки, навіть якщо ви перебуваєте у віддаленому районі без мобільного зв’язку. Для користувачів, які часто подорожують, агент може автоматично заповнювати митні форми, позначати візові вимоги для пункту призначення та надсилати нагадування про час реєстрації на основі даних рейсу.

Step AOS та власний інтерфейс агента

Step AOS — це власна агентна операційна система StepFun, створена з використанням того, що компанія називає "атомним механізмом можливостей". Цей механізм розділяє функції телефону на чотири групи — зв’язок, додатки, файли та системні інструменти — використовуючи стандарт MCP, тому агент може вільно комбінувати їх для виконання завдань; цей рівень було перебудовано з компонентів Android, Linux та RTOS, а не додано до Android як додаток, зазначає StepFun.

Step AOS також має рівень голосового та візуального введення під назвою NUI, який вивчає ваші звички під час користування телефоном, що, за словами StepFun, є переходом від "керування пристроєм людиною" до "простого вказівки того, що ви хочете зробити".

Презентація смартфона StepX Neo Фото: hi-tech.ua

Щоб зробити цього агента надійним, компанія додатково розробила три допоміжні системи:

пам'ять: дводоменна структура пам'яті, яка розмежовує те, що належить користувачеві, і те, що належить агенту, та переміщує дані по конвеєру "захоплення-розуміння-збереження".

Прийняття рішень: багаторівневий шар прийняття рішень, який направляє прості запити до невеликих, швидких моделей, а складніші — до моделей, що вимагають більше ресурсів, за потреби.

Безпека: система безпеки, що базується на довіреному виконанні, повних журналах аудиту, дозволах, які надаються лише за потреби та скасовуються одразу після цього, а також можливості скасування помилок одним дотиком.

StepFun запланувала інтеграцію з Ctrip, Alipay, Didi, Meituan, WPS та CapCut, яка охоплюватиме подорожі, платежі, виклик таксі, місцеві послуги, офісну роботу та створення контенту. Це стане справжнім випробуванням того, чи зможе телефон, "інтегрований з агентом", дійсно замовити поїздку або відредагувати відео від початку до кінця, а не просто обіцяти це.

Наразі немає інформації про те, коли та за якою ціною буде продаватися смартфон StepX.

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