Почему больше не делают смартфоны со съемными батареями: кто в этом виноват (фото)

В основном производители смартфонов отказались от съемных батарей, потому что их внедрение было слишком дорогим.

Сегодня нельзя заменить литий-ионный аккумулятор, как в гаджете с батарейками типа АА, хотя раньше это было возможно. Почему мы лишились смартфоном со съемными батареями, рассказывает издание bgr.com.

Почему нас лишили съемных батарей

В основном производители смартфонов отказались от съемных батарей, потому что их внедрение было слишком дорогим. Клиенты хотели тонкие телефоны из высококачественных материалов, оснащенные множеством функций. Но было невозможно удовлетворить все эти желания, сохранить съемную батарею и продавать смартфоны по (относительно) доступной цене. Как только компании начали герметизировать батареи в корпусах, они смогли использовать более прочные материалы и добавить такие функции, как камеры высокого разрешения и беспроводная зарядка. Также больше не нужны чехлы для телефонов благодаря всем элементам безопасности, которые разработчики добавили благодаря герметизированным батареям.

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Смартфон со съемной батареей Фото: Соцсети

Преимущества несъемных аккумуляторов выходят за рамки просто функциональных возможностей. Если телефон украдут, у владельца будет множество способов отследить его местонахождение благодаря надежному источнику питания. Раньше воры могли вынуть батарею и фактически скрыть от пользователя местонахождение телефона, но поскольку это больше невозможно, у них меньше способов отключить функции отслеживания. И, конечно же, нельзя забывать, что поскольку смартфоны больше не имеют зазоров и шарниров, которые раньше использовались для доступа к съемным батареям, они стали водонепроницаемыми.

Правила для вас, а не для iPhone

Хотя многие люди смирились с несъемными батареями как с частью стоимости владения смартфоном, не все разделяют это мнение. Некоторые люди хотели бы иметь смартфон с заменяемым аккумулятором.

В 2023 году ЕС принял новые законы, касающиеся производства смартфонов. Согласно изданию The Olive Press, батареи "портативных устройств" должны быть спроектированы таким образом, чтобы владельцы могли снимать и заменять их "без каких-либо специальных инструментов или помощи". — хотя "коммерчески доступные инструменты" все еще будут необходимы. Более того, сменные батареи должны оставаться доступными как минимум в течение 5 лет после прекращения производства любой конкретной модели. Конечно, эти законы вступят в силу только в 2027 году и будут применяться только к Европе, но, учитывая особенности массового производства, мы вполне можем увидеть эти новые модели в продаже и в других регионах. Поскольку в формулировке закона указаны "портативные устройства", он будет применяться не только к телефонам, хотя и не ко всем смартфонам.

Смартфон iPhone 17

Если компания может соответствовать определенным требованиям, она фактически освобождается от соблюдения этих правил. Одно из условий — гарантия сохранения батареей не менее 80% максимального заряда после 1000 полных циклов зарядки. Apple утверждает, что батареи таких устройств, как iPhone 14 (или более поздние модели), именно это и обеспечивают, поэтому можно утверждать, что они являются исключением. Конечно, нет гарантии, что ЕС согласится с этой логикой, поэтому Apple, возможно, придется предоставить научные данные, полученные с помощью функции мониторинга состояния батареи iPhone, чтобы убедить правительственных чиновников.

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