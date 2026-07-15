Чому більше не випускають смартфони зі знімними акумуляторами: хто в цьому винен (фото)

Здебільшого виробники смартфонів відмовилися від знімних акумуляторів, оскільки їхнє впровадження було надто дорогим.

Сьогодні неможливо замінити літій-іонний акумулятор, як у гаджеті з батарейками типу АА, хоча раніше це було можливо. Чому ми втратили смартфони зі знімними батареями, розповідає видання bgr.com.

Чому нас позбавили знімних акумуляторів

Здебільшого виробники смартфонів відмовилися від знімних акумуляторів, оскільки їхнє впровадження було надто дорогим. Клієнти хотіли тонкі телефони з високоякісних матеріалів, оснащені безліччю функцій. Але було неможливо задовольнити всі ці бажання, зберегти знімний акумулятор і продавати смартфони за (відносно) доступною ціною. Як тільки компанії почали герметизувати батареї в корпусах, вони змогли використовувати міцніші матеріали та додати такі функції, як камери з високою роздільною здатністю та бездротове заряджання. Також більше не потрібні чохли для телефонів завдяки всім елементам безпеки, які розробники додали завдяки герметизованим батареям.

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Смартфон зі знімним акумулятором Фото: Соцмережi

Переваги незнімних акумуляторів виходять за межі суто функціональних можливостей. Якщо телефон вкрадуть, у власника буде безліч способів відстежити його місцезнаходження завдяки надійному джерелу живлення. Раніше злодії могли вийняти акумулятор і фактично приховати від користувача місцезнаходження телефону, але оскільки це більше неможливо, у них менше способів відключити функції відстеження. І, звичайно ж, не можна забувати, що, оскільки смартфони більше не мають зазорів і шарнірів, які раніше використовувалися для доступу до знімних батарей, вони стали водонепроникними.

Правила для вас, а не для iPhone

Хоча багато людей змирилися з незнімними акумуляторами як із частиною вартості володіння смартфоном, не всі поділяють цю думку. Деякі люди хотіли б мати смартфон зі змінним акумулятором.

У 2023 році ЄС ухвалив нові закони щодо виробництва смартфонів. Згідно з виданням The Olive Press, акумулятори "портативних пристроїв" мають бути спроектовані таким чином, щоб власники могли виймати та замінювати їх "без будь-яких спеціальних інструментів або допомоги" — хоча "комерційно доступні інструменти" все ще будуть необхідні. Більше того, змінні батареї мають залишатися доступними щонайменше протягом 5 років після припинення виробництва будь-якої конкретної моделі. Звісно, ці закони набудуть чинності лише у 2027 році й застосовуватимуться лише до Європи, але, з огляду на особливості масового виробництва, ми цілком можемо побачити ці нові моделі у продажу й в інших регіонах. Оскільки у формулюванні закону вказано "портативні пристрої", він застосовуватиметься не тільки до телефонів, хоча й не до всіх смартфонів.

Смартфон iPhone 17

Якщо компанія може відповідати певним вимогам, вона фактично звільняється від дотримання цих правил. Одна з умов — гарантія збереження акумулятором не менше 80 % максимального заряду після 1000 повних циклів заряджання. Apple стверджує, що батареї таких пристроїв, як iPhone 14 (або пізніші моделі), саме це й забезпечують, тому можна стверджувати, що вони є винятком. Звичайно, немає гарантії, що ЄС погодиться з цією логікою, тому Apple, можливо, доведеться надати наукові дані, отримані за допомогою функції моніторингу стану батареї iPhone, щоб переконати урядових чиновників.

Раніше повідомлялося, що китайці створили смартфон із штучним інтелектом, який сам робить усе за вас. Вбудований ШІ-агент може забронювати готель і ресторан, замовити квитки, виступити в ролі секретаря, знайти дорогу, якщо ви заблукали — і все це без підключення до мережі.