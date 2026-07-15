7 лучших складных смартфонов от 600 долларов: Samsung Galaxy, Pixel, Motorola (фото)

В рейтинге оказались такие модели, как Motorola Razr Ultra, Samsung Galaxy Z Fold7, Google Pixel 10 Pro Fold, Galaxy Z Flip7, Pixel Fold, Motorola Razr Plus и Galaxy Z Flip7 FE.

Consumer Reports помогает определить, стоит ли покупать то или иное устройство, предоставляя результаты тестов и отзывы реальных пользователей. В этом материале представлены и "раскладушки", и "книжки", которые превращают смартфон в планшет, сообщает Фокус.

Samsung Galaxy Z Fold7

Первое, что бросается в глаза, — дизайн этого телефона: в разложенном виде Galaxy Z Fold7 имеет толщину всего 4,2 мм, что делает его одним из самых тонких складных телефонов на рынке. Это также гарантирует, что смартфон не будет казаться слишком громоздким в кармане в сложенном состоянии. При весе всего 214 г вы даже не почувствуете, что носите устройство, которое может развернуться в настоящий планшет.

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 Фото: скриншот / YouTube

Складной AMOLED-экран с низкотемпературным поликристаллическим оксидом (LTPO) обладает частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью в 2600 нит и поддержкой контента HDR10+, что делает этот смартфон пригодным для просмотра любимых фильмов и телепередач. Samsung не поскупилась и на камеру, о чем свидетельствует наличие 200-мегапиксельного основного датчика. Его дополняют 12-мегапиксельный сверхширокоугольный и 10-мегапиксельный телеобъективы.

Samsung отказалась от поддержки S-Pen в этой модели. Скорость зарядки 25 Вт медленная, особенно учитывая, что батарея емкостью 4400 мАч аналогична предыдущей модели. Однако, если вы готовы мириться с этими незначительными недостатками, то Samsung Galaxy Z Fold7, цена которого начинается от 1365 долларов, — отличный выбор.

Google Pixel 10 Pro Fold

При весе 237 г он определенно тяжелее предыдущего смартфона, а при толщине 10,8 мм (в сложенном состоянии) это устройство довольно громоздкое для ношения. Но самым большим препятствием для большинства пользователей, вероятно, является цена — 1799 долларов.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: The Verge

Однако, одним из главных преимуществ модели является рейтинг IP68. В отличие от других складных телефонов на рынке, которые вынуждены довольствоваться рейтингом прочности IP48.

Камера превосходна и оправдывает репутацию Pixel как производителя потрясающих фотографий. 48-мегапиксельная основная камера, 10,8-мегапиксельный телеобъектив и 10,5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив превосходны, но камера Pixel также обладает уникальными функциями, которые делают использование складного смартфона еще более интуитивно понятным, включая такие функции, как Dual Screen Preview — позволяющая объекту съемки видеть рамку видоискателя на внешнем экране — и Made You Look — уникальный мультфильм, призванный развлечь человека, которого фотографируют, и одновременно привлечь его внимание.

Motorola Razr Ultra

Motorola Razr Ultra за 800 долларов — это флагманский складной смартфон, отличающийся красивым дизайном благодаря толщине в 7,2 мм и приятным ощущением в руке, учитывая его идеальный вес 200 г. Шарнир — деталь, к которой многие поклонники складных смартфонов относятся с опасением — усилен титаном, что гарантирует его долговечность.

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: zdnet.com

Еще одним достоинством является LTPO AMOLED — похожий на экран Samsung Galaxy Fold7 — поддерживающий огромную палитру из 1 млрд цветов, а также передовые функции, такие как 165 Гц, Dolby Vision и HDR10+. Пиковая яркость в 4500 нит — приятное дополнение к общему впечатлению. Процессор Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite гарантирует высокий уровень производительности, а батарея емкостью 4700 мАч достаточно надежна, чтобы обеспечить работу более суток на одном заряде. К тому же, проводная зарядка мощностью 68 Вт позволяет быстро зарядить телефон до 100%.

Одним из загадочных дизайнерских решений стало добавление отдельной кнопки AI на Motorola Razr Ultra. Хотя большинство примеров использования технологий искусственного интеллекта в телефонах в основном ненавязчивы и достаточно надежны, Moto AI не соответствует стандартам своих конкурентов. Генератор изображений на основе ИИ в лучшем случае посредственный, а в худшем – крайне проблематичный, и редактирование фотографий с помощью этой технологии тоже оставляет желать лучшего.

Samsung Galaxy Z Flip7

Дизайн этого телефона в виде раскладушки впечатляет, во многом благодаря качеству как внешнего, так и основного дисплея. Оба AMOLED-дисплея имеют максимальную частоту обновления 120 Гц и очень яркие, достигая 2600 нит.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 Фото: pcmag.com

Рамки внешнего экрана также уменьшены по сравнению с предыдущими моделями, что делает его еще более эстетичным. Жаль, что функциональность этого внешнего дисплея уступает ближайшему конкуренту, Motorola. Помимо нескольких избранных приложений — таких как Google Maps, WhatsApp и Spotify, — выбор приложений Samsung, работающих на внешнем экране, очень ограничен. Вдобавок ко всему, отсутствует синхронизация приложений между внешним и внутренним экранами, которая есть у всех конкурентов и у Galaxy Z Fold7 тоже.

Тем не менее, это незначительная проблема в общей картине. За 800 долларов Samsung Galaxy Z Flip7 — это, безусловно, один из лучших складных телефонов на рынке по соотношению цены и качества. Корпус из бронированного алюминия помогает выдерживать падения без единой царапины — огромный плюс, учитывая, что защитный чехол будет сложно надеть на этот смартфон и так. 50-мегапиксельная основная камера и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера позволяют делать хорошие фото, хотя отсутствие зум-объектива может разочаровать некоторых. Несмотря на то, что в этом телефоне используется немного менее мощный Exynos 2500 по сравнению с распространенным чипом Snapdragon, вы практически не заметите проблем с производительностью.

Google Pixel Fold

Google Pixel Fold стоит 600 долларов за версию на 256 ГБ или 650 долларов за вариант на 512 ГБ. Экраны — это, безусловно, главное преимущество: как обычный, так и планшетный OLED-дисплеи достигают частоты обновления 120 Гц и поддерживают HDR-изображение, которое для внутреннего экрана улучшено до HDR10+. Яркость внешнего экрана составляет около 1200 нит, а разложенного — около 1000 нит, чего достаточно для обычного использования. Телефон довольно тяжелый — около 280 г.

Смартфон Google Pixel Fold Фото: tomsguide.com

Это цена, которую приходится платить за использование модели с исключительно прочной конструкцией. Алюминиевый корпус приятно держать в руке, а шарнир удобен в использовании и ясно показывает, что Google не пожалел средств на усиление этой важной части телефона. Чип Google Tensor G2 гарантирует отличную производительность, а батарея емкостью 4821 мАч позволяет смартфону работать весь день и при этом иметь запас заряда. Наконец, невозможно перечислить сильные стороны Pixel, не упомянув качество камер. Благодаря тройной системе, состоящей из основной 48-мегапиксельной камеры и двух 10,8-мегапиксельных сверхширокоугольных и телеобъективов, вы можете делать потрясающие снимки с помощью Google Pixel Fold.

Motorola Razr+

Motorola Razr+ стоит 1000 долларов. Ситуацию усугубляет тот факт, что этот складной смартфон использует процессор среднего уровня Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3, хотя вы не должны заметить существенных замедлений, за исключением небольших рывков при перезагрузке устройства. Аккумулятор емкостью 4000 мАч тоже не впечатляет, настолько, что ему может не хватить заряда на весь день, если ваша работа связана с интенсивным использованием смартфона. К счастью, скорость зарядки 45 Вт достаточно высока, чтобы зарядить устройство от 0 до 100% менее чем за час.

Смартфон Motorola Razr Plus 2024 Фото: tomsguide.com

Смартфон с двумя AMOLED-дисплеями поддерживает цветовую палитру в 1 млрд оттенков, частоту обновления 165 Гц, Dolby Vision и HDR10+. Немаловажно и то, что складка на внутреннем дисплее практически незаметна, что является преимуществом. Функции внешнего экрана Motorola позволяют запускать практически любые приложения, обеспечивая при этом их бесперебойную работу.

Процессор Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s достаточно мощный, чтобы обеспечить плавную работу устройства, а комбинация двух 50-мегапиксельных объективов — основной широкоугольной камеры и телеобъектива — позволяет делать удивительно качественные фотографии.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7 FE — лучший вариант для тех, кто заинтересован в складном смартфоне, но не хочет платить астрономическую цену. Он стоит всего 600 долларов.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Прочный шарнир и алюминиевая рама защищают устройство от сильных падений. Оба AMOLED-дисплея поддерживают пиковую яркость в 2600 нит. Внутренний экран имеет частоту обновления 120 Гц и поддерживает HDR10+, а внешний экран — вполне достойный дисплей с частотой 60 Гц.

Основная камера на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 12 Мп и фронтальная камера на 10 Мп в совокупности улучшают качество фотографий, хотя его производительность в условиях низкой освещенности оставляет желать лучшего. При среднем или интенсивном использовании ожидайте, что вам придется заряжать телефон как минимум раз в день. Скорость зарядки тоже не впечатляет: зарядка от 25-ваттного источника занимает полтора часа. Очевидно, именно здесь доступный Galaxy Z Flip FE экономит больше всего.

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