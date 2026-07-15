7 найкращих складаних смартфонів від 600 доларів: Samsung Galaxy, Pixel, Motorola (фото)

До рейтингу увійшли такі моделі, як Motorola Razr Ultra, Samsung Galaxy Z Fold7, Google Pixel 10 Pro Fold, Galaxy Z Flip7, Pixel Fold, Motorola Razr Plus та Galaxy Z Flip7 FE.

Consumer Reports допомагає визначити, чи варто купувати той чи інший пристрій, надаючи результати тестів та відгуки реальних користувачів. У цьому матеріалі представлені як "розкладні" моделі, так і "книжки", які перетворюють смартфон на планшет, повідомляє Фокус.

Samsung Galaxy Z Fold7

Перше, що кидається в очі, — це дизайн цього смартфона: у розкладеному стані Galaxy Z Fold7 має товщину всього 4,2 мм, що робить його одним із найтонших складаних смартфонів на ринку. Це також гарантує, що смартфон не здаватиметься надто громіздким у кишені в складеному стані. З вагою всього 214 г ви навіть не відчуєте, що носите пристрій, який може перетворитися на справжній планшет.

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 Фото: скриншот / YouTube

Складаний AMOLED-екран із низькотемпературним полікристалічним оксидом (LTPO) має частоту оновлення до 120 Гц, піковою яскравістю 2600 ніт і підтримкою контенту HDR10+, що робить цей смартфон ідеальним для перегляду улюблених фільмів і телепередач. Samsung не поскупилася й на камеру, про що свідчить наявність 200-мегапіксельного основного датчика. Його доповнюють 12-мегапіксельний надширококутний та 10-мегапіксельний телеоб'єктиви.

Samsung відмовилася від підтримки S-Pen у цій моделі. Швидкість заряджання 25 Вт є повільною, особливо з огляду на те, що акумулятор ємністю 4400 мА·год аналогічний до попередньої моделі. Однак, якщо ви готові змиритися з цими незначними недоліками, то Samsung Galaxy Z Fold7, ціна якого починається від 1365 доларів, — чудовий вибір.

Google Pixel 10 Pro Fold

З вагою 237 г він, безперечно, важчий за попередній смартфон, а з товщиною 10,8 мм (у складеному стані) цей пристрій є досить громіздким для носіння. Але найбільшою перешкодою для більшості користувачів, ймовірно, є ціна — 1799 доларів.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: Bridenstine

Однак однією з головних переваг цієї моделі є клас захисту IP68. На відміну від інших складаних телефонів на ринку, які змушені задовольнятися класом захисту IP48.

Камера чудова і виправдовує репутацію Pixel як виробника приголомшливих фотографій. 48-мегапіксельна основна камера, 10,8-мегапіксельний телеоб'єктив та 10,5-мегапіксельний надширококутний об'єктив — чудові, але камера Pixel також має унікальні функції, які роблять користування складаним смартфоном ще інтуїтивнішим, включаючи такі функції, як Dual Screen Preview — що дозволяє об’єкту зйомки бачити рамку видошукача на зовнішньому екрані — та Made You Look — унікальний мультфільм, покликаний розважити людину, яку фотографують, і водночас привернути її увагу.

Motorola Razr Ultra

Motorola Razr Ultra за 800 доларів — це флагманський складаний смартфон, який вирізняється гарним дизайном завдяки товщині 7,2 мм та приємним відчуттям у руці, з огляду на його ідеальну вагу — 200 г. Шарнір — деталь, до якої багато шанувальників складаних смартфонів ставляться з побоюванням, — посилений титаном, що гарантує його довговічність.

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: zdnet.com

Ще однією перевагою є дисплей LTPO AMOLED — схожий на екран Samsung Galaxy Fold7 — який підтримує величезну палітру з 1 млрд кольорів, а також передові функції, такі як 165 Гц, Dolby Vision та HDR10+. Пікова яскравість у 4500 ніт — приємне доповнення до загального враження. Процесор Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite гарантує високий рівень продуктивності, а акумулятор ємністю 4700 мА·год достатньо надійний, щоб забезпечити роботу більше доби на одному заряді. До того ж, дротова зарядка потужністю 68 Вт дозволяє швидко зарядити телефон до 100%.

Одним із загадкових дизайнерських рішень стало додавання окремої кнопки AI на Motorola Razr Ultra. Хоча більшість прикладів використання технологій штучного інтелекту в телефонах загалом ненав’язливі й досить надійні, Moto AI не відповідає стандартам своїх конкурентів. Генератор зображень на основі ШІ в кращому разі посередній, а в гіршому — вкрай проблематичний, і редагування фотографій за допомогою цієї технології теж залишає бажати кращого.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Дизайн цього телефону у вигляді розкладного пристрою вражає, багато в чому завдяки якості як зовнішнього, так і основного дисплея. Обидва AMOLED-дисплеї мають максимальну частоту оновлення 120 Гц і дуже яскраві — їхня яскравість сягає 2600 ніт.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 Фото: pcmag.com

Рамки зовнішнього екрана також зменшені порівняно з попередніми моделями, що робить його ще більш естетичним. Шкода, що функціональність цього зовнішнього дисплея поступається найближчому конкуренту, Motorola. Окрім кількох обраних додатків — таких як Google Maps, WhatsApp і Spotify, — вибір додатків Samsung, що працюють на зовнішньому екрані, дуже обмежений. До того ж відсутня синхронізація додатків між зовнішнім і внутрішнім екранами, яка є у всіх конкурентів і в Galaxy Z Fold7 теж.

Проте це незначна проблема в загальному контексті. За 800 доларів Samsung Galaxy Z Flip7 — це, безперечно, один із найкращих складаних смартфонів на ринку за співвідношенням ціни та якості. Корпус із броньованого алюмінію допомагає витримувати падіння без жодної подряпини — це величезний плюс, враховуючи, що захисний чохол і так буде складно надіти на цей смартфон. 50-мегапіксельна основна камера та 12-мегапіксельна надширококутна камера дозволяють робити гарні фото, хоча відсутність зум-об'єктива може розчарувати деяких. Незважаючи на те, що в цьому телефоні використовується трохи менш потужний Exynos 2500 порівняно з поширеним чіпом Snapdragon, ви практично не помітите проблем із продуктивністю.

Google Pixel Fold

Google Pixel Fold коштує 600 доларів за версію на 256 ГБ або 650 доларів за варіант на 512 ГБ. Екрани — це, безперечно, головна перевага: як звичайний, так і планшетний OLED-дисплеї досягають частоти оновлення 120 Гц і підтримують HDR-зображення, яке для внутрішнього екрана покращено до HDR10+. Яскравість зовнішнього екрану становить близько 1200 ніт, а розкладеного — близько 1000 ніт, чого достатньо для звичайного використання. Телефон досить важкий — близько 280 г.

Смартфон Google Pixel Fold Фото: tomsguide.com

Це ціна, яку доводиться платити за використання моделі з надзвичайно міцною конструкцією. Алюмінієвий корпус приємно тримати в руці, а шарнір зручний у використанні й чітко демонструє, що Google не поскупився на посилення цієї важливої частини телефону. Чіп Google Tensor G2 гарантує чудову продуктивність, а батарея ємністю 4821 мА·год дозволяє смартфону працювати цілий день і при цьому мати запас заряду. Нарешті, неможливо перелічити сильні сторони Pixel, не згадавши про якість камер. Завдяки потрійній системі, що складається з основної 48-мегапіксельної камери та двох 10,8-мегапіксельних надширококутних і телеоб’єктивів, ви можете робити приголомшливі знімки за допомогою Google Pixel Fold.

Motorola Razr+

Motorola Razr+ коштує 1000 доларів. Ситуацію погіршує той факт, що цей складаний смартфон використовує процесор середнього рівня Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3, хоча ви не повинні помітити істотних уповільнень, за винятком невеликих затримок під час перезавантаження пристрою. Акумулятор ємністю 4000 мА·год теж не вражає, настільки, що йому може не вистачити заряду на весь день, якщо ваша робота пов’язана з інтенсивним використанням смартфона. На щастя, швидкість заряджання 45 Вт достатньо висока, щоб зарядити пристрій від 0 до 100% менш ніж за годину.

Смартфон Motorola Razr Plus 2024 Фото: tomsguide.com

Смартфон із двома AMOLED-дисплеями підтримує колірну палітру в 1 млрд відтінків, частоту оновлення 165 Гц, Dolby Vision та HDR10+. Важливо також те, що згин на внутрішньому дисплеї практично непомітний, що є перевагою. Функції зовнішнього екрану Motorola дозволяють запускати практично будь-які додатки, забезпечуючи при цьому їх безперебійну роботу.

Процесор Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s є достатньо потужним, щоб забезпечити плавну роботу пристрою, а поєднання двох 50-мегапіксельних об'єктивів — основної ширококутної камери та телеоб'єктива — дозволяє робити напрочуд якісні фотографії.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7 FE — найкращий варіант для тих, хто зацікавлений у складаному смартфоні, але не хоче платити астрономічну ціну. Він коштує всього 600 доларів.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Міцний шарнір та алюмінієва рама захищають пристрій від сильних падінь. Обидва AMOLED-дисплеї підтримують пікову яскравість у 2600 ніт. Внутрішній екран має частоту оновлення 120 Гц і підтримує HDR10+, а зовнішній екран — цілком гідний дисплей із частотою 60 Гц.

Основна камера на 50 Мп, надширококутний об'єктив на 12 Мп та фронтальна камера на 10 Мп у сукупності покращують якість фотографій, хоча її продуктивність в умовах слабкого освітлення залишає бажати кращого. При середньому або інтенсивному використанні очікуйте, що вам доведеться заряджати телефон щонайменше раз на день. Швидкість заряджання теж не вражає: заряджання від 25-ватного джерела займає півтори години. Очевидно, саме тут доступний Galaxy Z Flip FE економить найбільше.

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