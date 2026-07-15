Наушники с ИИ-помощником смогут снимать видео и не только: что известно о X1 (фото)

Камера встроена в правую сторону гарнитуры. Она оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 130°, способным записывать видео 4K со скоростью 30 к/с с использованием сжатия H.265 и максимальным битрейтом 10 Мбит/с.

Компания Auriview запустила новый продукт на Kickstarter — наушники X1. Отличительной особенностью является встроенный ИИ-помощник, позволяющий людям взаимодействовать с устройством с помощью голосовых команд, пишет newatlas.com.

Продукт предназначен для велосипедистов, бегунов и туристов. Благодаря низкопрофильному изогнутому дизайну, утверждается, что X1 подходит под велосипедные шлемы и, возможно, даже под некоторые горнолыжные шлемы. Гарнитура довольно легкая, весит всего 48 г. Ее размеры составляют 145 x 115 x 48 мм, поэтому разместить несколько интеллектуальных функций в таком компактном устройстве было непростой задачей.

Відео дня

Камера встроена в правую сторону гарнитуры. Она оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 130°, способным записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду с использованием сжатия H.265 и максимальным битрейтом 10 Мбит/с. Это означает, что устройство может создавать видеофайлы меньшего размера, сохраняя при этом хорошее качество изображения.

Наушники X1 на парне Фото: Auriview

Тем не менее, "хорошее качество изображения" может быть довольно субъективным понятием, и 10 Мбит/с — это относительно низкий битрейт для видео 4K. Для такой маленькой камеры это все еще довольно неплохо, но вы, вероятно, заметите разницу по сравнению с видео, записанными на GoPro или смартфон. Камеру нельзя наклонять или менять положение, хотя создатели утверждают, что широкий угол обзора компенсирует этот фактор.

Слота для карты microSD нет, но устройство поставляется с 30 ГБ встроенной памяти. Этого должно быть достаточно, поскольку батарея все равно обеспечивает только 50-60 минут непрерывной видеозаписи. Устройство также поддерживает прямую трансляцию через Wi-Fi, хотя это, вероятно, еще быстрее разрядит батарею.

Если использовать гарнитуру в режиме ожидания, батарея, как сообщается, может работать до 100 ч. При воспроизведении музыки на 80% громкости Auriview заявляет о 30 ч работы от батареи. Зарядка занимает около двух часов.

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Одной из наиболее необычных особенностей является встроенный ИИ-помощник. Его можно активировать с помощью настраиваемых голосовых команд, поэтому нет необходимости нажимать кнопки или доставать телефон каждый раз, когда вы хотите задать вопрос или получить указания. Искусственный интеллект обеспечивает несколько функций, включая визуальное распознавание. Вместо того чтобы делать фотографию и пытаться определить местоположение или объект позже, вы можете просто спросить гарнитуру, на что вы смотрите, и получить ответ в режиме реального времени.

Другие заявленные функции включают перевод и запись голоса, которые могут показаться менее актуальными для велосипедистов, но Auriview позиционирует X1 как носимое устройство для повседневного использования, а не только для активного отдыха на природе. Гарнитура поддерживает перевод в реальном времени и общение лицом к лицу на нескольких языках, включая английский, китайский, японский, корейский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский и арабский.

Функция записи голоса может использоваться для рабочих встреч, интервью или быстрых голосовых заметок. У всех нас бывали моменты, когда во время велосипедной прогулки приходила в голову отличная идея (или забытый пункт в списке покупок). Вместо того чтобы останавливаться и тянуться за телефоном, чтобы записать ее, пользователи могут просто записать голосовую заметку прямо на месте.

Наушники X1 с камерой и ИИ-помощником

Для X1 требуется сопутствующее приложение, за которое не нужно платить абонентскую плату. Через приложение пользователи могут получить доступ к записанным видео и настроить параметры устройства. Приложение также предоставляет индикатор заряда батареи и функцию поиска устройства.

В настоящее время гарнитура доступна только в ярко-оранжевом цвете. Первые спонсоры на Kickstarter смогут приобрести продукт, внеся 139 долларов США предоплаты, а планируемая розничная цена составит 259 долларов. В случае успеха кампании, отправка заказов, как ожидается, начнется в ноябре.

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