Навушники з ШІ-помічником зможуть знімати відео та не тільки: що відомо про X1 (фото)

Камера вбудована у праву частину гарнітури. Вона оснащена ширококутним об'єктивом з кутом огляду 130°, здатним записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 30 к/с із використанням стиснення H.265 та максимальним бітрейтом 10 Мбіт/с.

Компанія Auriview випустила на Kickstarter новий продукт — навушники X1. Їхньою особливістю є вбудований ШІ-помічник, який дає змогу користувачам керувати пристроєм за допомогою голосових команд, пише newatlas.com.

Цей пристрій призначений для велосипедистів, бігунів та туристів. Завдяки низькопрофільному вигнутому дизайну стверджується, що X1 підходить під велосипедні шоломи і, можливо, навіть під деякі гірськолижні шоломи. Гарнітура досить легка, важить усього 48 г. Її розміри становлять 145 x 115 x 48 мм, тому розмістити кілька інтелектуальних функцій у такому компактному пристрої було непростим завданням.

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Камера вбудована у праву частину гарнітури. Вона оснащена ширококутним об'єктивом з кутом огляду 130°, здатним записувати відео 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду з використанням стиснення H.265 та максимальним бітрейтом 10 Мбіт/с. Це означає, що пристрій може створювати відеофайли меншого розміру, зберігаючи при цьому хорошу якість зображення.

Навушники X1 на хлопцеві Фото: Auriview

Проте "хороша якість зображення" може бути досить суб’єктивним поняттям, а 10 Мбіт/с — це відносно низький бітрейт для відео 4K. Для такої маленької камери це все ще досить непогано, але ви, ймовірно, помітите різницю порівняно з відео, записаними на GoPro або смартфон. Камеру не можна нахиляти або змінювати її положення, хоча розробники стверджують, що широкий кут огляду компенсує цей фактор.

Слота для карт microSD немає, але пристрій постачається з 30 ГБ вбудованої пам’яті. Цього має вистачити, оскільки акумулятор у будь-якому разі забезпечує лише 50–60 хвилин безперервного відеозапису. Пристрій також підтримує пряму трансляцію через Wi-Fi, хоча це, ймовірно, ще швидше розрядить акумулятор.

Якщо використовувати гарнітуру в режимі очікування, акумулятор, як повідомляється, може працювати до 100 годин. Під час відтворення музики на 80 % гучності компанія Auriview заявляє про 30 годин автономної роботи. Зарядка триває близько двох годин.

Однією з найбільш незвичайних особливостей є вбудований ШІ-помічник. Його можна активувати за допомогою настроюваних голосових команд, тому немає потреби натискати кнопки чи діставати телефон щоразу, коли ви хочете задати питання або отримати вказівки. Штучний інтелект забезпечує кілька функцій, зокрема візуальне розпізнавання. Замість того, щоб робити фотографію й намагатися визначити місце розташування або об’єкт пізніше, ви можете просто запитати гарнітуру, на що ви дивитеся, і отримати відповідь у режимі реального часу.

Серед інших заявлених функцій — переклад та запис голосу, які можуть здатися менш актуальними для велосипедистів, але Auriview позиціонує X1 як носимий пристрій для повсякденного використання, а не лише для активного відпочинку на природі. Гарнітура підтримує переклад у реальному часі та спілкування віч-на-віч кількома мовами, зокрема англійською, китайською, японською, корейською, іспанською, французькою, німецькою, італійською, португальською, російською та арабською.

Функція запису голосу може використовуватися для робочих зустрічей, інтерв’ю або швидких голосових нотаток. У всіх нас бували моменти, коли під час велосипедної прогулянки спадала на думку чудова ідея (або забутий пункт у списку покупок). Замість того, щоб зупинятися й діставати телефон, щоб записати її, користувачі можуть просто записати голосову нотатку прямо на місці.

Навушники X1 з камерою та штучним інтелектом

Для X1 потрібен супутній додаток, за який не потрібно сплачувати абонентську плату. За допомогою цього додатка користувачі можуть отримати доступ до записаних відео та налаштувати параметри пристрою. Додаток також відображає рівень заряду акумулятора та має функцію пошуку пристрою.

Наразі гарнітура доступна лише у яскраво-помаранчевому кольорі. Перші спонсори на Kickstarter зможуть придбати цей продукт, сплативши 139 доларів США авансом, а запланована роздрібна ціна становитиме 259 доларів. У разі успіху кампанії відправка замовлень, як очікується, розпочнеться в листопаді.

Раніше ми писали про те, чому більше не випускають смартфони зі знімними акумуляторами. В основному виробники смартфонів відмовилися від знімних акумуляторів, оскільки їхнє впровадження було надто дорогим.