Эти смартфоны перестали покупать: что произошло с любимыми китайцами Xiaomi, Oppo, Vivo (фото)

Xiaomi, Oppo и Vivo зафиксировали снижение поставок в годовом исчислении во втором квартале 2026 года из-за повышенной волатильности рынка, вызванной ростом цен на память.

По предварительным оценкам Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов во втором квартале 2026 года упали на 11% в годовом исчислении, достигнув самого низкого уровня за второй квартал с 2013 года, поскольку дефицит памяти углубился и стал доминирующим фактором, сдерживающим развитие отрасли.

Во всем виноват ИИ

Цены на DRAM и NAND продолжали расти в течение квартала, поскольку поставщики памяти отдавали приоритет спросу со стороны центров обработки данных для ИИ, а не потребительской электронике, вынуждая производителей перекладывать растущие затраты на комплектующие на потребителей посредством неоднократного повышения цен, особенно на устройства начального и среднего ценового сегмента.

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Доля поставок смартфонов от ведущих брендов в мире в 2025 и 2026 году

Самые продаваемые смартфоны

Samsung вернула себе первое место в мире с долей в 24% во втором квартале 2026 года и показала самый сильный рост среди пяти ведущих брендов. Смартфоны хорошо продавались в Индии и на Ближнем Востоке благодаря меньшему повышению цен и летним акциям, которые дополнили успех флагманских моделей. Рост поставок серии Galaxy S26 стал движущей силой общего роста, при этом вариант Ultra стал лидером продаж благодаря высокому спросу на дисплей с функциями защиты конфиденциальности и искусственного интеллекта. Между тем, вертикальная интеграция Samsung, расширенный портфель решений на основе ИИ и обновленная линейка продуктов помогли поддержать рост, несмотря на снижение спроса в сегментах начального и среднего ценового диапазона.

Смартфон iPhone 17 Фото: Скриншот

Поставки Apple выросли на 3% в годовом исчислении за квартал, а рыночная доля компании достигла рекордных 20%. Это также был единственный крупный производитель, которому удалось избежать повышения цен на смартфоны в течение квартала. Это свидетельствует о продолжительной серии роста в годовом исчислении для бренда, обусловленной сохраняющейся популярностью серии iPhone 17, которая оставалась самой поставляемой моделью в мире, а также устойчивым спросом на нескольких ключевых рынках. Китай оставался относительно слабым рынком: поставки Apple снизились в годовом исчислении, несмотря на раннюю рекламную кампанию перед фестивалем 618, поскольку скидки в этом году были менее агрессивными, чем акции, предлагавшиеся в тот же период в 2025 году. Старые модели iPhone также столкнулись со снижением спроса, поскольку распределение компонентов было отдано приоритет устройствам текущего поколения на фоне ограничений поставок памяти.

Смартфоны, утратившие популярность

Xiaomi, Oppo и Vivo зафиксировали 2-процентное снижение поставок в годовом исчислении во втором квартале 2026 года из-за повышенной волатильности рынка, вызванной ростом цен на память, что негативно сказалось на спросе в чувствительных к цене сегментах начального и среднего ценового диапазона. Учитывая их большую зависимость от этих сегментов, все три бренда пострадали непропорционально сильно, поскольку потребители откладывали покупки, переходили на устройства более старых поколений или увеличивали циклы замены.

Смартфон Redmi Note 15 Фото: Скриншот

Однако Xiaomi оптимизировала свой портфель и упростила условия финансирования для розничных продавцов, чтобы сохранить объемы продаж, что помогло ей занять 12% рынка. В то же время Xiaomi также продемонстрировала некоторый рост в премиум-сегменте, благодаря сериям Redmi Note 15, Redmi K90 и Xiaomi 17.

Oppo и Vivo заняли четвертое и пятое места на рынке во втором квартале 2026 года, получив 11% и 8% доли поставок соответственно. Vivo столкнулась с проблемами поставок, а недавнее повышение цен вывело несколько ключевых моделей за пределы их критически важных ценовых диапазонов, что еще больше повлияло на поставки бренда. Oppo столкнулась со снижением спроса на большинстве своих ключевых рынков. Однако неплохой рост продаж серий A и Reno помог смягчить общее снижение объемов, хотя бренд продолжал испытывать давление со стороны той же динамики цен на бюджетные модели, которая затрагивает всю отрасль.

Смартфон Vivo V70 Фото: gsmarena.com

Прогнозы аналитиков

Перспективы на оставшуюся часть 2026 года остаются непростыми. Counterpoint по-прежнему ожидает существенного снижения мировых поставок смартфонов, поскольку глобальный дефицит памяти, как ожидается, сохранится и в 2027 году. Производители, вероятно, будут и дальше отдавать приоритет соотношению цены и качества, а не объему продаж, сокращая количество моделей с низкой маржой, внося изменения в конфигурацию и уровень памяти, а также делая упор на восстановленные и устройства предыдущего поколения, чтобы удержать покупателей с ограниченным бюджетом.

Ожидается, что премиализация сохранится на относительно высоком уровне до конца года благодаря финансированию, лояльности к экосистеме и розничным продажам с использованием искусственного интеллекта. Однако общее восстановление спроса маловероятно до тех пор, пока существенно не улучшатся условия поставок памяти.

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