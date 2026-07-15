Ці смартфони перестали купувати: що сталося з улюбленими китайцями Xiaomi, Oppo, Vivo (фото)

Xiaomi, Oppo та Vivo зафіксували зниження обсягів поставок у річному вимірі у другому кварталі 2026 року через підвищену волатильність ринку, спричинену зростанням цін на пам'ять.

За попередніми оцінками Counterpoint Research, світові поставки смартфонів у другому кварталі 2026 року впали на 11 % у річному вимірі, досягнувши найнижчого рівня за другий квартал з 2013 року, оскільки дефіцит пам’яті поглибився і став домінуючим чинником, що стримує розвиток галузі.

У всьому винен ШІ

Ціни на DRAM і NAND продовжували зростати протягом кварталу, оскільки постачальники пам'яті надавали пріоритет попиту з боку центрів обробки даних для штучного інтелекту, а не споживчої електроніки, змушуючи виробників перекладати зростаючі витрати на комплектуючі на споживачів шляхом неодноразового підвищення цін, особливо на пристрої початкового та середнього цінового сегмента.

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Частка поставок смартфонів від провідних світових брендів у 2025 та 2026 роках

Найпопулярніші смартфони

Samsung повернула собі перше місце у світі з часткою ринку 24 % у другому кварталі 2026 року та продемонструвала найсильніше зростання серед п’яти провідних брендів. Смартфони добре продавалися в Індії та на Близькому Сході завдяки меншому підвищенню цін і літнім акціям, які доповнили успіх флагманських моделей. Зростання поставок серії Galaxy S26 стало рушійною силою загального зростання, при цьому модель Ultra стала лідером продажів завдяки високому попиту на дисплей із функціями захисту конфіденційності та штучного інтелекту. Тим часом вертикальна інтеграція Samsung, розширений портфель рішень на основі ШІ та оновлена лінійка продуктів допомогли підтримати зростання, незважаючи на зниження попиту в сегментах початкового та середнього цінового діапазону.

Смартфон iPhone 17 Фото: Скриншот

Обсяги поставок Apple зросли на 3% у річному вимірі за квартал, а ринкова частка компанії сягнула рекордних 20%. Це також був єдиний великий виробник, якому вдалося уникнути підвищення цін на смартфони протягом кварталу. Це свідчить про тривалу серію зростання в річному вимірі для бренду, зумовлену незмінною популярністю серії iPhone 17, яка залишалася найпопулярнішою моделлю у світі, а також стабільним попитом на кількох ключових ринках. Китай залишався відносно слабким ринком: поставки Apple знизилися в річному вимірі, незважаючи на ранню рекламну кампанію перед фестивалем 618, оскільки знижки цього року були менш агресивними, ніж акції, що пропонувалися в той самий період у 2025 році. Старі моделі iPhone також зіткнулися зі зниженням попиту, оскільки при розподілі компонентів пріоритет надавався пристроям поточного покоління на тлі обмежень поставок пам’яті.

Смартфони, що втратили популярність

Xiaomi, Oppo та Vivo зафіксували 2-відсоткове зниження обсягів поставок у річному вимірі у другому кварталі 2026 року через підвищену волатильність ринку, спричинену зростанням цін на пам’ять, що негативно позначилося на попиті в чутливих до ціни сегментах початкового та середнього цінового діапазону. З огляду на їхню значну залежність від цих сегментів, усі три бренди постраждали непропорційно сильно, оскільки споживачі відкладали покупки, переходили на пристрої старіших поколінь або подовжували цикли заміни.

Смартфон Redmi Note 15 Фото: Скриншот

Однак Xiaomi оптимізувала свій портфель і спростила умови фінансування для роздрібних продавців, щоб зберегти обсяги продажів, що допомогло їй зайняти 12 % ринку. Водночас Xiaomi також продемонструвала певне зростання в преміум-сегменті завдяки серіям Redmi Note 15, Redmi K90 та Xiaomi 17.

Oppo та Vivo посіли четверте та п’яте місця на ринку у другому кварталі 2026 року, отримавши 11 % та 8 % частки поставок відповідно. Vivo зіткнулася з проблемами поставок, а нещодавнє підвищення цін вивело кілька ключових моделей за межі їхніх критично важливих цінових діапазонів, що ще більше вплинуло на поставки бренду. Oppo зіткнулася зі зниженням попиту на більшості своїх ключових ринків. Однак непогане зростання продажів серій A та Reno допомогло пом’якшити загальне зниження обсягів, хоча бренд продовжував відчувати тиск з боку тієї самої динаміки цін на бюджетні моделі, яка зачіпає всю галузь.

Смартфон Vivo V70 Фото: gsmarena.com

Прогнози аналітиків

Перспективи на решту 2026 року залишаються непростими. Counterpoint, як і раніше, очікує суттєвого зниження світових поставок смартфонів, оскільки глобальний дефіцит пам’яті, як очікується, збережеться й у 2027 році. Виробники, ймовірно, й надалі надаватимуть пріоритет співвідношенню ціни та якості, а не обсягу продажів, скорочуючи кількість моделей із низькою маржею, вносячи зміни в конфігурацію та обсяг пам’яті, а також роблячи акцент на відновлених пристроях та пристроях попереднього покоління, щоб утримати покупців з обмеженим бюджетом.

Очікується, що преміалізація збережеться на відносно високому рівні до кінця року завдяки фінансуванню, лояльності до екосистеми та роздрібним продажам із використанням штучного інтелекту. Однак загальне відновлення попиту малоймовірне доти, доки істотно не покращаться умови поставок пам’яті.

Раніше повідомлялося, що навушники з ШІ-помічником зможуть знімати відео. Камера вбудована в праву частину гарнітури. Вона оснащена ширококутним об'єктивом з кутом огляду 130°, здатним записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду з використанням стиснення H.265 та максимальним бітрейтом 10 Мбіт/с.