Xiaomi прекращает программную поддержку 10 смартфонов: о каких моделях речь (фото)

Обновления больше не будут поступать на некоторые устройства брендов Xiaomi, Poco и Redmi.

Компания Xiaomi представила список устройств, снятых с поддержки (EOL). В него вошли смартфоны Xiaomi, Poco и Redmi. Перечисленные ниже модели никаких обновлений HyperOS, никаких исправлений безопасности для обнаруженных уязвимостей и никаких новых функций не получат, пишет bgr.com.

Итак, речь идет о следующих телефонах:

Xiaomi 12,

Xiaomi 12 Pro,

Xiaomi 12S Ultra,

Xiaomi Pad 6,

Xiaomi Pad 6 Prо,

Poco X5 5G,

Poco X5 Pro 5G,

Redmi Note 12T Pro,

Redmi K60E,

Redmi 10 5G.

Xiaomi поддерживает различную структуру программной поддержки устройств, от 2 лет для бюджетных моделей до 6 лет для флагманских, охватывающих 4 основных обновления ОС. Однако расширенная политика начала действовать только в 2025 году, после выхода на рынок устройств из текущего списка.

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Смартфон Xiaomi 12 Фото: PhoneArena

Серия Xiaomi 12 была выпущена в декабре 2021 года, но стала доступна во всем мире только в марте 2022 года. Она включает оригинальную модель 12, 12 Pro и 12X. Серия Poco X5 вышла позже, в феврале 2023 года, а Redmi Note 12T Pro — в июне 2023 года. Большинству этих устройств от 3 до 4 лет. Это в основном соответствует тому, что Xiaomi гарантирует в своей политике "как минимум 2 года" официальной поддержки для более старых и бюджетных моделей. Кроме того, они появились задолго до того, как Xiaomi обновила план поддержки.

В список снятых с производства моделей 12-й серии входят устройства из определенных регионов, таких как Китай, Индонезия и Россия, а также модели Poco и Redmi — это, в основном, версии, предназначенные для конкретных стран.

Ранее сообщали про смартфоны, которые вдруг перестали покупать. Xiaomi, Oppo и Vivo зафиксировали снижение поставок в годовом исчислении во втором квартале 2026 года из-за повышенной волатильности рынка, вызванной ростом цен на память.