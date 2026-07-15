Xiaomi припиняє програмну підтримку 10 смартфонів: про які моделі йдеться (фото)

Оновлення більше не надходитимуть на деякі пристрої брендів Xiaomi, Poco та Redmi.

Компанія Xiaomi оприлюднила перелік пристроїв, для яких припинено підтримку (EOL). До нього увійшли смартфони Xiaomi, Poco та Redmi. Перелічені нижче моделі не отримають жодних оновлень HyperOS, жодних виправлень безпеки для виявлених вразливостей та жодних нових функцій, пише bgr.com.

Отже, мова йде про такі телефони:

Xiaomi 12,

Xiaomi 12 Pro,

Xiaomi 12S Ultra,

Xiaomi Pad 6,

Xiaomi Pad 6 Pro,

Poco X5 5G,

Poco X5 Pro 5G,

Redmi Note 12T Pro,

Redmi K60E,

Redmi 10 5G.

Xiaomi дотримується різної політики щодо програмної підтримки пристроїв — від 2 років для бюджетних моделей до 6 років для флагманських, що охоплює 4 основні оновлення ОС. Однак розширена політика почне діяти лише у 2025 році, після виходу на ринок пристроїв із поточного списку.

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Смартфон Xiaomi 12 Фото: PhoneArena

Серія Xiaomi 12 була випущена в грудні 2021 року, але стала доступною у всьому світі лише в березні 2022 року. До неї входять базова модель 12, 12 Pro та 12X. Серія Poco X5 вийшла пізніше, у лютому 2023 року, а Redmi Note 12T Pro — у червні 2023 року. Більшості цих пристроїв від 3 до 4 років. Це в основному відповідає тому, що Xiaomi гарантує у своїй політиці "як мінімум 2 роки" офіційної підтримки для старіших і бюджетних моделей. Крім того, вони з’явилися задовго до того, як Xiaomi оновила план підтримки.

До переліку моделей 12-ї серії, виведених з виробництва, входять пристрої з певних регіонів, таких як Китай, Індонезія та Росія, а також моделі Poco і Redmi — це, здебільшого, версії, призначені для конкретних країн.

Раніше повідомлялося про смартфони, які раптом перестали купувати. Xiaomi, Oppo та Vivo зафіксували зниження обсягів поставок у річному вимірі у другому кварталі 2026 року через підвищену волатильність ринку, спричинену зростанням цін на пам'ять.