Лучшие смартфоны Xiaomi Redmi 2026 года: производительные модели по нормальной цене (фото)

В рейтинг вошли бюджетный Redmi Note 15 SE 5G, премиальный Redmi K90 Ultra и Redmi Turbo 5 Max по средней цене.

Бенчмарк NanoReview протестировал новые смартфоны Xiaomi Redmi, которые вышли в 2026 году. Фокус отобрал три самые примечательные модели, которые неплохо показали себя в испытаниях на производительность.

Xiaomi Redmi K90 Ultra

Итак, согласно отчету nanoreview.net, этот смартфон, оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Elite, заслужил оценку 89 баллов и категорию А+.

Он располагает мощной батареей на 8550 мАч, 6,83-дюймовым ярким AMOLED-экраном с разрешением 1280 x 2772 точек, ОС Android 16 из коробки. В продаже имеются варианты с такой памятью — 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 ГБ, — что, конечно, влияет на цену.

Смартфон Xiaomi Redmi K90 Ultra Фото: Redmi

Технические характеристики:

Экран: 6,83 дюйма, AMOLED, 1280 x 2772 пикс.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 МП + 8 МП

Аккумулятор: 8550 мАч

ОС: Android 16

Память: 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 ГБ

Вес: 227 г

Цена: 544 доллара за версию 16/512 ГБ

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Xiaomi Redmi Turbo 5 Max

Смартфон Xiaomi Redmi Turbo 5 Max на чипе Dimensity 9500s показал себя в тестах просто отлично — эксперты присудили ему рейтинг А+, так как он набрал 86 баллов.

Модель выделяется свои емким аккумулятором на 9000 мАч, малым весом в 219 г, двойной основной камерой на 50 и 8 Мп. На рынке можно купить такой телефон с объемом памяти, как 12 ГБ, так и 16 ГБ.

Смартфон Xiaomi Redmi Turbo 5 Max Фото: Скриншот

Технические характеристики:

Дисплей: 6,83 дюйма, AMOLED, 1280 x 2772 пикс.

Процессор: MediaTek Dimensity 9500s

Камера: 50 МП + 8 МП

Аккумулятор: 9000 мАч

ОС: Android 16

Память: 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 ГБ

Вес: 219 г

Цена: от 18 489 до 20 184 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G

Этот телефон обладает весьма скромной памятью: есть варианты 6/128, 8/128, 8/256 ГБ. Камера тоже не лучшая — всего 50 Мп. ОС несколько устаревшая, Android 15, но с возможностью обновления до 17-й версии. Батарея тоже не впечатляет на фоне остальных моделей — 5800 мАч. Но зато стоит он немногим больше 10 000 грн.

Эксперты поставили телефону 64 балла по результатам тестов и рейтинг В.

Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G Фото: mobigyaan.com

Технические характеристики:

Экран: 6,77 дюйма, AMOLED, 1080 x 2392 точек

Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Камера: 50 МП

Аккумулятор: 5800 мАч

ОС: Android 15

Память: 6/128, 8/128, 8/256 ГБ

Вес: 178 г

Цена 10 500 грн.

Ранее писали, что Xiaomi прекращает программную поддержку 10 смартфонов. Обновления больше не будут поступать на некоторые устройства брендов Xiaomi, Poco и Redmi.