Найкращі смартфони Xiaomi Redmi 2026 року: потужні моделі за прийнятною ціною (фото)

До рейтингу увійшли бюджетний Redmi Note 15 SE 5G, преміальний Redmi K90 Ultra та Redmi Turbo 5 Max за середньою ціною.

Бенчмарк NanoReview протестував нові смартфони Xiaomi Redmi, що вийшли у 2026 році. Фокус відібрав три найвизначніші моделі, які непогано показали себе у тестах на продуктивність.

Xiaomi Redmi K90 Ultra

Отже, згідно зі звітом nanoreview.net, цей смартфон, оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite, отримав оцінку 89 балів та категорію А+.

Він оснащений потужним акумулятором на 8550 мА·год, яскравим 6,83-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 1280 x 2772 пікселів та ОС Android 16 "з коробки". У продажу є варіанти з такими обсягами пам'яті — 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 ГБ, — що, звісно, впливає на ціну.

Смартфон Xiaomi Redmi K90 Ultra Фото: Redmi

Технічні характеристики:

Екран: 6,83 дюйма, AMOLED, 1280 × 2772 пікселів.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 МП + 8 МП

Акумулятор: 8550 мА·год

ОС: Android 16

Пам'ять: 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 ГБ

Вага: 227 г

Ціна: 544 долари за версію 16/512 ГБ

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Xiaomi Redmi Turbo 5 Max

Смартфон Xiaomi Redmi Turbo 5 Max на базі чипа Dimensity 9500s показав себе в тестах просто чудово — експерти присвоїли йому рейтинг А+, оскільки він набрав 86 балів.

Ця модель вирізняється ємним акумулятором на 9000 мА·год, невеликою вагою — 219 г — та подвійною основною камерою на 50 і 8 Мп. На ринку можна придбати такий телефон як з об’ємом пам’яті 12 ГБ, так і з 16 ГБ.

Смартфон Xiaomi Redmi Turbo 5 Max Фото: Скриншот

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,83 дюйма, AMOLED, 1280 × 2772 пікселів.

Процесор: MediaTek Dimensity 9500s

Камера: 50 МП + 8 МП

Акумулятор: 9000 мА·год

ОС: Android 16

Пам'ять: 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 ГБ

Вага: 219 г

Ціна: від 18 489 до 20 184 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G

Цей телефон має досить скромний обсяг пам’яті: доступні варіанти 6/128, 8/128, 8/256 ГБ. Камера теж не найкраща — лише 50 Мп. ОС дещо застаріла, Android 15, але з можливістю оновлення до 17-ї версії. Акумулятор теж не вражає на тлі інших моделей — 5800 мА·год. Зате коштує він трохи більше 10 000 грн.

Експерти оцінили телефон у 64 бали за результатами тестів та присвоїли йому рейтинг В.

Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G Фото: mobigyaan.com

Технічні характеристики:

Екран: 6,77 дюйма, AMOLED, 1080 × 2392 пікселів

Процесор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Камера: 50 МП

Акумулятор: 5800 мА·год

ОС: Android 15

Пам'ять: 6/128, 8/128, 8/256 ГБ

Вага: 178 г

Ціна 10 500 грн.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi припиняє програмну підтримку 10 смартфонів. Оновлення більше не надходитимуть на деякі пристрої брендів Xiaomi, Poco та Redmi.