Смартфоны Realme 2026 года: топ-3 модели с достойными чипами и приятными ценами (фото)

В обзоре Фокуса оказались такие телефоны, как Realme Neo 8, Realme 16 Pro Plus и Realme 16T.

Опираясь на данные бенчмарка NanoReview, Фокус составил небольшой рейтинг производительных смартфонов китайской компании Realme. Мы проанализировали возможности процессоров, камер и аккумуляторов трех примечательных моделей.

Realme Neo 8

Смартфоны Realme Neo 8 Фото: Realme

Эксперты nanoreview.net определили Realme Neo 8, как весьма производительный смартфон с рейтингом А+. По результатам тестов он совокупно получил 87 баллов. Это довольно высокий показатель, так как бренд специализируется, преимущественно, на выпуске бюджетных продуктов, где процессоры, память и камеры оставляют желать лучшего, однако такие телефоны привлекают своей низкой ценой.

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Что касается рассматриваемой модели, то она оснащена чипом Snapdragon 8 Gen 5, емкой батареей на 8000 мАч, тройной основной камерой (50 МП + 50 МП + 8 МП), Android 16 из коробки. Покупателям предлагают два варианта — с памятью объемом 12 ГБ и 16 ГБ.

Технические характеристики:

Экран: 6,78 дюйма, тип AMOLED, 1272 x 2772 точек

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Камера: 50 МП + 50 МП + 8 МП

Аккумулятор: 8000 мАч

ОС: Android 16

Память 12, 16 ГБ

Вес: 215 г

Цена: от 23 000 грн.

Realme 16 Pro Plus

Смартфон Realme 16 Pro Plus Фото: Скриншот

Realme 16 Pro Plus получил от тестировщиков 77 баллов и рейтинг А, что весьма неплохо для смартфона среднего уровня, поставляемого с объемами памяти 8 или 12 ГБ.

Его аккумулятор слабее, чем у предыдущей модели, — 7000 мАч, — однако радует тройная основная камера с датчиками на 200 Мп, 50 Мп и 8 Мп. За функционирование устройства отвечают чип Snapdragon 7 Gen 4 и ОС Android 16. Стоит отметить, что этот телефон легкий — всего 198 г.

Технические характеристики:

Экран: 6,8 дюйма, тип OLED, 1280 x 2800 точек

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

Камера: 200 МП + 50 МП + 8 МП

Аккумулятор: 7000 мАч

ОС: Android 16

Память: 8, 12 ГБ

Вес: 198 г

Цена: от 24 500 грн.

Realme 16Т

Смартфон Realme 16Т Фото: Скриншот

Realme 16Т получил всего 63 балла и рейтинг В. Это и не удивительно, потому что данный смартфон — самый дешевый в этом списке. У него слабенький чип Dimensity 6300, памяти всего 6 или 8 ГБ, низкое разрешение экрана, по сравнению с другими телефонами из этого рейтинга, — 720 x 1570 точек.

Чем он может привлечь: двойной основной камерой 50 Мп, ОС Android 16, аккумулятором емкостью 8000 мАч, большим экраном с диагональю 6,81 дюйма.

Технические характеристики:

Экран: 6,81 дюйма, AMOLED, 720 x 1570 точек

Процессор: MediaTek Dimensity 6300

Камера: 50 МП + 50 МП

Аккумулятор: 8000 мАч

ОС: Android 16

Память 6, 8 ГБ

Вес: 224 г

Цена: от 18 000 грн.

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