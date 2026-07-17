Смартфони Realme 2026 року: топ 3 моделі з потужними чипами та приємними цінами (фото)

У огляді Фокуса були представлені такі телефони, як Realme Neo 8, Realme 16 Pro Plus та Realme 16T.

Спираючись на дані бенчмарку NanoReview, Фокус склав невеликий рейтинг потужних смартфонів китайської компанії Realme. Ми проаналізували можливості процесорів, камер та акумуляторів трьох примітних моделей.

Realme Neo 8

Смартфони Realme Neo 8 Фото: Realme

Експерти nanoreview.net визнали Realme Neo 8 досить продуктивним смартфоном із рейтингом А+. За результатами тестів він набрав загалом 87 балів. Це досить високий показник, оскільки бренд спеціалізується переважно на випуску бюджетних продуктів, у яких процесори, пам’ять і камери залишають бажати кращого, проте такі телефони приваблюють своєю низькою ціною.

Що стосується цієї моделі, то вона оснащена чипом Snapdragon 8 Gen 5, ємним акумулятором на 8000 мА·год, потрійною основною камерою (50 МП + 50 МП + 8 МП) та Android 16 "з коробки". Покупцям пропонують два варіанти — з об’ємом пам’яті 12 ГБ та 16 ГБ.

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Технічні характеристики:

Екран: 6,78 дюйма, тип AMOLED, 1272 × 2772 пікселів

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Камера: 50 МП + 50 МП + 8 МП

Акумулятор: 8000 мА·год

ОС: Android 16

Пам'ять: 12, 16 ГБ

Вага: 215 г

Ціна: від 23 000 грн.

Realme 16 Pro Plus

Смартфон Realme 16 Pro Plus Фото: Скриншот

Realme 16 Pro Plus отримав від тестувальників 77 балів і рейтинг А, що досить непогано для смартфона середнього класу, який постачається з об’ємом пам’яті 8 або 12 ГБ.

Його акумулятор слабший, ніж у попередньої моделі, — 7000 мА·год, — проте радує потрійна основна камера з сенсорами на 200 Мп, 50 Мп та 8 Мп. За роботу пристрою відповідають чип Snapdragon 7 Gen 4 та ОС Android 16. Варто зазначити, що цей телефон легкий — всього 198 г.

Технічні характеристики:

Екран: 6,8 дюйма, тип OLED, 1280 x 2800 пікселів

Процесор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

Камера: 200 МП + 50 МП + 8 МП

Акумулятор: 7000 мА·год

ОС: Android 16

Пам'ять: 8, 12 ГБ

Вага: 198 г

Ціна: від 24 500 грн.

Realme 16Т

Смартфон Realme 16Т Фото: Скриншот

Realme 16Т набрав лише 63 бали та отримав рейтинг В. Це й не дивно, адже цей смартфон — найдешевший у цьому списку. У нього слабенький чип Dimensity 6300, пам'яті всього 6 або 8 ГБ, низька роздільна здатність екрану, порівняно з іншими телефонами з цього рейтингу, — 720 x 1570 пікселів.

Чим він може привабити: подвійною основною камерою на 50 Мп, ОС Android 16, акумулятором ємністю 8000 мА·год, великим екраном з діагоналлю 6,81 дюйма.

Технічні характеристики:

Екран: 6,81 дюйма, AMOLED, 720 × 1570 пікселів

Процесор: MediaTek Dimensity 6300

Камера: 50 МП + 50 МП

Акумулятор: 8000 мА·год

ОС: Android 16

Пам'ять: 6, 8 ГБ

Вага: 224 г

Ціна: від 18 000 грн.

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