Лучший по качеству звука: на что способен новый OLED-телевизор Loewe (фото)

Сама по себе ТВ-панель Antares может быть центральным динамиком в беспроводной системе объемного звучания.

Немецкий бренд Loewe представил смарт-телевизор OLED Antares. Это 4K-панель с модульной конструкцией, которая позволяет персонализировать ее в соответствии с пользовательскими предпочтениями, сообщает techradar.com.

Телевизор Antares оснащен сменными алюминиевыми накладками с различными вариантами тканевой отделки и гибкими вариантами установки, включая универсальную настольную подставку, несколько напольных подставок, в том числе моторизованную, и несколько вариантов настенного крепления. Настольная подставка может вращаться и имеет три положения по высоте.

Панель располагает встроенной акустической системой Loewe Invisible Sound, но пользователь может выбрать множество более мощных опций. Вы можете добавить саундбар Loewe Antares, фронтальный саундбар мощностью 80 Вт, разработанный специально для этих телевизоров, и/или опциональный сабвуфер.

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Телевизор Loewe Antares в комнате Фото: Loewe

Antares можно оснастить другими аудиопродуктами Loewe, включая усилитель multi.room, сабвуфер Klang, беспроводную систему объемного звучания We.BOOST и центральный динамик we.BOOST, хотя сама ТВ-панель может быть центральным динамиком в беспроводной системе объемного звучания.

Каждый телевизор Antares оснащен 4K OLED-экраном, которая, по словам компании, "откалиброван индивидуально перед отправкой с завода". Loewe — один из немногих производителей, получающих необработанные OLED-панели от LG Display и самостоятельно завершающих их производство. Новая OLED EX-панель с технологией Double Rate Driving использует ту же технологию, что и в более дешевом OLED-телевизоре LG C6, плюс любые дополнительные доработки и калибровка, добавленные Loewe.

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Телевизор поддерживает технологии Dolby Vision IQ и HDR10+ Adaptive. Он оснащен двухканальной системой с тремя тюнерами, возможностью записи на USB, параллельным просмотром ТВ и функцией сдвига во времени, а операционная система представляет собой модифицированную версию Vidaa OS с ключевыми приложениями для потоковой передачи, Apple AirPlay, Miracast и Matter.

Для геймеров предусмотрена поддержка HDMI 2.1 с частотой обновления 144 Гц при разрешении 4K и специальный игровой режим с низкой задержкой. Доступны различные размеры, от компактного 42-дюймового до топового 77-дюймового.

Цены начинаются от 3350 долларов США и достигают 5370 долларов. Саундбар Loewe Antares стоит около 400 долларов.

В настоящее время он продается только в Великобритании, хотя компания Loewe сообщила TechRadar, что рассматривается возможность запуска в США, но это пока не подтверждено.

Ранее писали о том, как долго на самом деле работают телевизоры LG. Срок службы телевизоров LG составляет всего 5 лет, однако многие пользователи отмечают, что ТВ-панели могут проработать в два раза дольше.