Найкращий за якістю звуку: на що здатний новий OLED-телевізор Loewe (фото)

Сама по собі телевізійна панель Antares може слугувати центральним динаміком у бездротовій системі об’ємного звучання.

Німецький бренд Loewe представив смарт-телевізор OLED Antares. Це 4K-панель із модульною конструкцією, яка дозволяє налаштувати її відповідно до уподобань користувача, повідомляє techradar.com.

Телевізор Antares оснащений змінними алюмінієвими накладками з різними варіантами тканинного оздоблення та гнучкими варіантами встановлення, зокрема універсальною настільною підставкою, кількома підлоговими підставками, у тому числі моторизованою, та кількома варіантами настінного кріплення. Настільна підставка може обертатися та має три положення по висоті.

Панель оснащена вбудованою акустичною системою Loewe Invisible Sound, але користувач може вибрати безліч більш потужних варіантів. Ви можете додати саундбар Loewe Antares — фронтальний саундбар потужністю 80 Вт, розроблений спеціально для цих телевізорів, та/або опціональний сабвуфер.

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Телевізор Loewe Antares у кімнаті Фото: Loewe

Antares можна доповнити іншими аудіопристроями Loewe, зокрема підсилювачем multi.room, сабвуфером Klang, бездротову систему об'ємного звучання We.BOOST та центральний динамік we.BOOST, хоча сама телевізійна панель може виступати центральним динаміком у бездротовій системі об'ємного звучання.

Кожен телевізор Antares оснащений 4K OLED-екраном, який, за словами компанії, "проходить індивідуальну калібровку перед відправкою з заводу". Loewe — один із небагатьох виробників, які отримують необроблені OLED-панелі від LG Display і самостійно завершують їхнє виробництво. Нова OLED EX-панель із технологією Double Rate Driving використовує ту саму технологію, що й у дешевшому OLED-телевізорі LG C6, а також будь-які додаткові доопрацювання та калібрування, внесені компанією Loewe.

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Телевізор підтримує технології Dolby Vision IQ та HDR10+ Adaptive. Він оснащений двоканальною системою з трьома тюнерами, можливістю запису на USB, паралельним переглядом телепрограм та функцією зсуву в часі, а операційна система є модифікованою версією Vidaa OS з ключовими додатками для потокового передавання, Apple AirPlay, Miracast та Matter.

Для геймерів передбачено підтримку HDMI 2.1 із частотою оновлення 144 Гц при роздільній здатності 4K та спеціальний ігровий режим із низькою затримкою. Доступні різні розміри — від компактного 42-дюймового до топового 77-дюймового.

Ціни починаються від 3350 доларів США і сягають 5370 доларів. Саундбар Loewe Antares коштує близько 400 доларів.

Наразі він продається лише у Великій Британії, хоча компанія Loewe повідомила TechRadar, що розглядається можливість виходу на ринок США, але це поки що не підтверджено.

Раніше ми писали про те, як довго насправді працюють телевізори LG. Термін експлуатації телевізорів LG становить лише 5 років, проте багато користувачів зазначають, що телевізійні панелі можуть пропрацювати удвічі довше.