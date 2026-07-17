Без них, как без рук: 7 фактов о смайликах и эмодзи, которые нам заменили слова (фото)

Ради них взламывали клавиатуру, создавали полнометражные мультфильмы и даже перевели "Моби Дик", — чего еще вы не знали о смайликах и эмодзи?..

Смайлики и эмодзи кардинально изменили общение в интернете, превратившись из нехитрых символов в своего рода визуальный язык. Во всемирный день смайликов, 17 июля, Фокус расскажет, как они появились, как повлияли на диджитал-культуру, современное искусство и нас с вами.

Эмодзи и смайлики: 7 интересных фактов

Что значит "эмодзи" и "смайлик"

Слово эмодзи" состоит из двух японских слов: "э" (картинка) и "модзи" (знак или буква).

"Смайлик" — производное от английского smile — улыбка.

Виды смайликов

Эмодзи и смайлик — по сути, синонимы, разница в том, что второй, как правило, предполагает значки с лицами, выражающие разные эмоции, а первый еще и изображает автомобили, природу, людей, еду, спортивные снаряды и т.д.

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Смайлики делятся на:

графические значки вроде 😊, 😂, ❤️.

Текстовые значки, например, :) — улыбка, :( — грусть, ;) — подмигивание.

Каомодзи: более сложные знаковые комбинации, например, ¯\_(ツ)_/¯ — "без понятия", (^_ ^) — улыбка.

Кадр из мультфильма про смайлики The Emoji Movie Фото: The Emoji Movie

Смысл эмодзи

Эмодзи заменяют нам мимику, тон и жесты при общении онлайн, если, конечно, оно проходит не по видеосвязи. С их помощью мы можем сделать тон разговора более понятным для собеседника. Сравните эти два сообщения: "Нам нужно поговорить" (звучит тревожно), и "Нам нужно поговорить 🙂" (звучит приятнее).

Также смайлы экономят кучу времени на переписку, а еще являются универсальным языком, понятным любому жителю планеты.

В 2015 году Оксфордский словарь впервые в истории объявил "словом года" не слово, а пиктограмму LOL (😂). Кстати LOL — это аббревиатура, означающая laugh out loud (англ.) — громко, вслух смеяться, или lots of laughs (англ.) — много смеха.

Кто придумал смайлики и зачем

Выше мы перечисляли разные виды смайлов, и если вы обратили внимание, то одни из них текстовые, а другие рисованные. Это потому, что авторов двое.

Текстовые смайлики вроде такого :-) придумал американский ученый Скотт Фалман в далеком 1982 году. Он это сделал для того чтобы шутки, которые писали его коллеги на электронной доске объявлений в Университете Карнеги-Меллон, были понятнее. Фалман придумал обозначать радость вот так :-) , а отрицательные эмоции вот так :-( .

Сигэтака Курита - дизайнер смайликов Фото: Скриншот

Эмодзи в виде пиксельных рисунков разработал дизайнер интерфейсов Сигэтака Курита из Японии в 1999 году. Сделал он это по заказу своего работодателя — телекоммуникационной компании NTT DoCoMo. Они были внедрены на мобильной интернет-платформе i-mode. Как вы знаете, японские иероглифы занимают много места. На тогдашних телефонах с маленькими экранами едва ли можно было уместить нормальное сообщение. Поэтому пришла идея заменить целые слова и понятия графикой. Набор из эмодзи включал 176 цветных пиксельных значков.

Кто сделал эмодзи популярными

Об эмодзи весь мир узнал благодаря Apple. К 2008 году в Японии эмодзи были настолько популярными, что люди не покупали телефоны, где не было этой функции. Ее, кстати, предоставляли местные операторы связи. Продажи iPhone, как вы понимаете, не шли. Поэтому компания спешно наняла дизайнеров и те создали 471 эмодзи для ОС iPhone OS 2.2.

Людям из других стран смайлики тоже приглянулись — появился спрос. В App Store можно было скачать специальные приложения для активации скрытой японской раскладки клавиатуры, чтобы пользоваться эмодзи.

В 2011 году iOS 5 уже официально содержала эмодзи-раскладку для всех пользователей планеты. Позже их внедрили на ОС Android, в соцсетях.

Смайлик в лесу штата Орегон (США) Фото: Wikimedia Commons

Влияние на массовую культуру

Сегодня бренды активно используют эмодзи в рекламе, темах писем и пуш-уведомлениях, чтобы казаться ближе к аудитории и повышать кликабельность (CTR).

Появились книги, полностью "переведенные" на язык эмодзи (например, "Моби Дик"), в 2017 году в прокат вышел мультфильм The Emoji Movie о жизни смайликов.

Самые популярные категории эмодзи

Эмоции и люди: 😀, 🤣, 😘, 😎, 🤦‍♂️

Животные и природа: 🐱, 🌲, 🔥, ⭐️

Еда и напитки: 🍎, 🍕, ☕️, 🍰

Активность и спорт: ⚽️, 🎮, ✈️, 🎵

Предметы и символы: 💡, 🔑, ❤️, ⚠️

Ране писали про лучший недорогой саундбар для телевизора по мнению пользователей. Amazon Fire TV Soundbar Plus стоит 250 долларов. Та же модель, но оснащенная сабвуфером и динамиками, стоит 490 долларов. Да, это немалые деньги, но это намного дешевле, чем LG S90TR за 1200 долларов.