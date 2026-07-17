Без них — як без рук: 7 фактів про смайлики та емодзі, які замінили нам слова (фото)

Заради них зламували клавіатуру, створювали повнометражні мультфільми й навіть переклали "Мобі Дік" — чого ще ви не знали про смайлики та емодзі?..

Смайлики та емодзі кардинально змінили спілкування в інтернеті, перетворившись із простих символів на своєрідну візуальну мову. У Всесвітній день смайликів, 17 липня, "Фокус" розповість, як вони з’явилися, як вплинули на цифрову культуру, сучасне мистецтво та на нас із вами.

Емодзі та смайлики: 7 цікавих фактів

Що означають "емодзі" та "смайлик"

Слово "емодзі" складається з двох японських слів: "е" (малюнок) і "модзі" (знак або літера).

"Смайлик" — похідне від англійського слова "smile" — посмішка.

Види смайликів

Емодзі та смайлик — по суті, синоніми; різниця полягає в тому, що другий, як правило, передбачає значки з обличчями, які виражають різні емоції, а перший ще й зображує автомобілі, природу, людей, їжу, спортивне спорядження тощо.

Відео дня

Смайлики поділяються на:

графічні символи на кшталт 😊, 😂, ❤️.

Текстові значки, наприклад, :) — посмішка, :( — смуток, ;) — підморгування.

Каомодзі: більш складні комбінації символів, наприклад, ¯\_(ツ)_/¯ — "не маю уявлення", (^_ ^) — посмішка.

Кадр із мультфільму про смайлики "The Emoji Movie" Фото: The Emoji Movie

Значення емодзі

Емодзі замінюють нам міміку, інтонацію та жести під час спілкування в Інтернеті, якщо, звісно, воно не відбувається через відеозв’язок. За їх допомогою ми можемо зробити інтонацію розмови зрозумілішою для співрозмовника. Порівняйте ці два повідомлення: "Нам потрібно поговорити" (звучить тривожно) і "Нам потрібно поговорити 🙂" (звучить приємніше).

Крім того, смайли дозволяють заощадити чимало часу під час листування, а ще є універсальною мовою, зрозумілою кожному мешканцю планети.

У 2015 році Оксфордський словник уперше в історії оголосив "словом року" не слово, а піктограму LOL (😂). До речі, LOL — це абревіатура, що означає laugh out loud (англ.) — голосно, вголос сміятися, або lots of laughs (англ.) — багато сміху.

Хто придумав смайлики і навіщо

Вище ми перелічили різні види смайлів, і, якщо ви звернули увагу, то одні з них — текстові, а інші — намальовані. Це тому, що авторів двоє.

Текстові смайлики на кшталт цього :-) придумав американський вчений Скотт Фалман ще у далекому 1982 році. Він зробив це для того, щоб жарти, які писали його колеги на електронній дошці оголошень в Університеті Карнегі-Меллон, були зрозумілішими. Фалман придумав позначати радість ось так :-) , а негативні емоції — ось так :-( .

Сігетака Куріта — дизайнер смайликів Фото: Скриншот

Емодзі у вигляді піксельних малюнків розробив дизайнер інтерфейсів Сігетака Куріта з Японії у 1999 році. Він зробив це на замовлення свого роботодавця — телекомунікаційної компанії NTT DoCoMo. Їх було впроваджено на мобільній інтернет-платформі i-mode. Як ви знаєте, японські ієрогліфи займають багато місця. На тодішніх телефонах із маленькими екранами навряд чи можна було вмістити звичайне повідомлення. Тому з’явилася ідея замінити цілі слова та поняття графікою. Набір емодзі включав 176 кольорових піксельних значків.

Хто зробив емодзі популярними

Про емодзі весь світ дізнався завдяки Apple. До 2008 року в Японії емодзі були настільки популярними, що люди не купували телефони, у яких не було цієї функції. Її, до речі, надавали місцеві оператори зв’язку. Продажі iPhone, як ви розумієте, не йшли. Тому компанія терміново найняла дизайнерів, і ті створили 471 емодзі для ОС iPhone OS 2.2.

Людям з інших країн смайлики теж сподобалися — з’явився попит. В App Store можна було завантажити спеціальні додатки для активації прихованої японської розкладки клавіатури, щоб користуватися емодзі.

У 2011 році iOS 5 вже офіційно містила розкладку емодзі для всіх користувачів світу. Пізніше їх впровадили в ОС Android та у соціальних мережах.

Смайлик у лісі штату Орегон (США) Фото: чума

Вплив на масову культуру

Сьогодні бренди активно використовують емодзі в рекламі, темах листів та push-повідомленнях, щоб здаватися ближчими до аудиторії та підвищувати клікабельність (CTR).

З'явилися книги, повністю "перекладені" мовою емодзі (наприклад, "Мобі Дік"); у 2017 році вийшов у прокат мультфільм "The Emoji Movie" про життя смайликів.

Найпопулярніші категорії емодзі

Емоції та люди: 😀, 🤣, 😘, 😎, 🤦‍♂️

Тварини та природа: 🐱, 🌲, 🔥, ⭐️

Їжа та напої: 🍎, 🍕, ☕️, 🍰

Активність та спорт: ⚽️, 🎮, ✈️, 🎵

Предмети та символи: 💡, 🔑, ❤️, ⚠️

Раніше ми писали про найкращий недорогий саундбар для телевізора на думку користувачів. Amazon Fire TV Soundbar Plus коштує 250 доларів. Та сама модель, але оснащена сабвуфером і динаміками, коштує 490 доларів. Так, це чималі гроші, але це набагато дешевше, ніж LG S90TR за 1200 доларів.