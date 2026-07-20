Как очистить кэш WhatsApp, чтобы освободить память на телефонах Android и iOS (фото)

Кэш съедает много памяти на смартфонах, однако от него можно избавиться, просто удалив. Как это сделать на смартфонах разных типов, рассказываем ниже…

Как и большинство приложений, WhatsApp хранит данные во временном кэше, предназначенном для ускорения работ, если ему потребуется эта информация при следующем запуске. Как правило, это делает работу телефона более плавной, но кэш может стать чересчур раздутым. Вот тогда потребуется очистить его, чтобы сэкономить место в памяти или устранить проблему, пишет businessinsider.com.

Как очистить кэш WhatsApp на Android

Если нужно очистить кэш WhatsApp на устройстве Android, можете сделать это в приложении "Настройки". Имейте в виду, что методы могут немного отличаться в зависимости от марки смартфона и установленной версии ОС Android. Тем не менее, можно следовать этим инструкциям, которые годятся для большинства устройств.

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Зайдите в "Настройки" и нажмите "Приложения". Нажмите "Все приложения". Через некоторое время вы увидите полный список всех приложений, установленных на телефоне. Найдите WhatsApp в списке и нажмите на него. Нажмите "Хранилище и кэш". Нажмите "Очистить кэш". Нажмите "Очистить хранилище", а затем во всплывающем окне нажмите "Удалить".

Мессенджер WhatsApp на смартфоне Фото: androidauthority.com

Как очистить кэш WhatsApp на iPhone

Очистить кэш WhatsApp на iPhone так просто, как на Android, не получится. Дело в том, что iOS не предоставляет возможности очистки кэша одним касанием. Единственный способ — удалить и переустановить приложение. Это очень просто сделать: удалите WhatsApp, а затем переустановите его из App Store. Конечно, после переустановки приложения потребуется снова войти в свою учетную запись мессенджера.

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