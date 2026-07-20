Як очистити кеш WhatsApp, щоб звільнити пам'ять на телефонах Android та iOS (фото)

Кеш займає багато пам’яті на смартфонах, однак його можна видалити, просто видаливши. Як це зробити на смартфонах різних типів, розповідаємо нижче…

Як і більшість додатків, WhatsApp зберігає дані у тимчасовому кеші, призначеному для прискорення роботи, на випадок, якщо ця інформація знадобиться під час наступного запуску. Зазвичай це робить роботу телефону більш плавною, але кеш може надто роздутися. Ось тоді потрібно очистити його, щоб заощадити місце в пам’яті або усунути проблему, пише businessinsider.com.

Як очистити кеш WhatsApp на Android

Якщо потрібно очистити кеш WhatsApp на пристрої Android, це можна зробити в додатку "Налаштування". Майте на увазі, що методи можуть дещо відрізнятися залежно від марки смартфона та встановленої версії ОС Android. Проте можна дотримуватися цих інструкцій, які підходять для більшості пристроїв.

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Зайдіть у "Налаштування" та натисніть "Додатки". Натисніть "Усі програми". Через деякий час ви побачите повний список усіх програм, встановлених на телефоні. Знайдіть WhatsApp у списку та натисніть на нього. Натисніть "Пам'ять та кеш". Натисніть "Очистити кеш". Натисніть "Очистити сховище", а потім у спливаючому вікні натисніть "Видалити".

Месенджер WhatsApp на смартфоні Фото: androidauthority.com

Як очистити кеш WhatsApp на iPhone

Очистити кеш WhatsApp на iPhone так само просто, як на Android, не вийде. Справа в тому, що iOS не надає можливості очищення кешу одним дотиком. Єдиний спосіб — видалити та перевстановити додаток. Зробити це дуже просто: видаліть WhatsApp, а потім перевстановіть його з App Store. Звісно, після перевстановлення додатка потрібно буде знову увійти у свій обліковий запис месенджера.

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