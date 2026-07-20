Проблемы с Bluetooth-наушниками: почему звук пропадает и как это исправить (фото)

Беспроводные наушники барахлят? Ничего страшного — нужно лишь минуту покопаться в настройках смартфона, и все наладится. Как это сделать, объясняет Фокус.

Если звук в беспроводных наушниках вдруг начал прерываться или вовсе исчез, не стоит паниковать. Тут может быть несколько причин нестабильного соединения, которые легко устранить самостоятельно. Как? Расскажет Фокус.

Звук в наушниках прерывается: в чем дело и как исправить

Прежде всего, нужно проверить уровень заряда устройства, к которому подключена гарнитура, и уровень заряда самой гарнитуры. Если показатели низкие, то гаджеты просто необходимо поставить на зарядку. Еще одна причина кроется в нестабильном сигнале. Разного рода электроника, вроде Wi-Fi-роутеров, микроволновок и др. беспроводных устройств создают помехи на частоте 2,4 ГГц. Просто отключите эти устройства, или уйдите подальше от них. Если вы находитесь в густо застроенном районе, где много стен, металлических конструкций, людей, то тогда сигнал может блокироваться всеми этими "препятствиями". Придется ретироваться, либо можно отключить функцию улучшения звука или функцию пространственного звука. Проблема может крыться в аудиокодеках с высоким битрейтом (LDAC, aptX и под.). Там, где много зданий и людей, они откровенно "шалят". Измените настройки с высокого качества на "лучшее соединение" (SBC/AAC). Кэш Bluetooth может быть перегружен, — стоит почистить его, а еще лучше обновить протокол связи, если прошивка устарела. Bluetooth-соединение стабильно в радиусе 10 м. Если вы отошли дальше, то сигнал прервался. Подойдите поближе. Самое простое, что еще можно сделать — перезагрузить и наушники, и телефон. Либо же зайдите в настройки Bluetooth смартфона, нажмите на "Забыть это устройство" и выполните повторное сопряжение с гарнитурой.

Наушники Google Pixel Buds Pro 2 Фото: androidauthority.com

Как наладить работу беспроводных наушников на Android

Данная ОС предлагает несколько методов решения проблемы. Рассмотрим каждый из них.

Очистка кэша Bluetooth

Данный способ поможет избавиться от временных файлов, при этом пользовательские данные останутся в целости и сохранности.

Зайдите в "Настройки" смартфона — "Приложения" (или "Приложения и уведомления").

Нажмите на три точки в правом верхнем углу, выберите "Показать системные приложения".

Скролльте вниз и нажмите на "Bluetooth".

Выбирите "Хранилище и кэш".

Нажмите на "Очистить кэш", затем на "Очистить данные" (или "Очистить хранилище"), перезагрузите смартфон.

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Устранение проблем с аудиокодеками

Если сигнал ослабевает по причинам, перечисленным выше, то кодеки LDAC и aptX сбоят. В таком случае рекомендуем выбрать менее "капризные" кодеки — SBC или AAC.

"Настройки" — "О телефоне".

Нажмите на номер сборки 7 раз, пока не придет сообщение "Вы стали разработчиком".

Вернитесь в "Настройки", перейдите в "Система" — "Параметры разработчика".

Прокрутите вниз, найдите "Аудиокодек Bluetooth".

Измените настройку с кодеков LDAC или aptX на SBC или AAC.

Bluetooth без оптимизации сканирования

ОС Android беспрерывно находится в поиске ближайших устройств. Это делается для того, чтобы точно определять местоположение смартфона. Но это также вредит сопряжению с наушниками. Вот как это отключить:

"Настройки" — "Местоположение".

Выберите пункт "Службы определения местоположения" (или "Дополнительно").

Нажмите на "Сканирование Bluetooth".

Поставьте переключатель в положение "Выкл.".

Наушники Sennheiser Фото: Sennheiser

Отключите оптимизацию батареи для Bluetooth

Энергосбережение, это, конечно хорошо, но данная функция способна ограничивать работу Bluetooth. К счастью, все можно исправить:

"Настройки" — "Приложения" — "Специальный доступ к приложениям".

Выберите "Оптимизация батареи".

Измените "Не оптимизировано" на "Все приложения".

Найдите в списке Bluetooth, нажмите на этот пункт и выберите "Не оптимизировать" (или "Без ограничений").

Сброс настроек

Если ничего не помогло, не отчаивайтесь: есть и радикальный способ…

"Настройки" — "Система" — "Параметры сброса".

Нажмите на "Сбросить Wi-Fi, мобильную связь и Bluetooth" (или "Сбросить сетевые настройки").

Нажмите на "Сбросить настройки" и подтвердите, введя PIN-код или пароль.

Снова подключите наушники к смартфону.

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