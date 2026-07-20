Проблеми з Bluetooth-навушниками: чому зникає звук і як це виправити (фото)

Бездротові навушники не працюють як слід? Нічого страшного — достатньо лише хвилину поритися в налаштуваннях смартфона, і все налагодиться. Як це зробити, пояснює Фокус.

Якщо звук у бездротових навушниках раптом почав перериватися або взагалі зник, не варто панікувати. Причин нестабільного з’єднання може бути кілька, і їх легко усунути самостійно. Як саме? Про це розповість Фокус.

Звук у навушниках " " переривається: у чому справа та як це виправити

Перш за все, слід перевірити рівень заряду пристрою, до якого підключена гарнітура, та рівень заряду самої гарнітури. Якщо показники низькі, то гаджети просто необхідно поставити на зарядку. Ще одна причина криється в нестабільному сигналі. Різноманітна електроніка, така як Wi-Fi-роутери, мікрохвильові печі та інші бездротові пристрої, створюють перешкоди на частоті 2,4 ГГц. Просто вимкніть ці пристрої або відійдіть подалі від них. Якщо ви перебуваєте в густо забудованому районі, де багато стін, металевих конструкцій, людей, то сигнал може блокуватися всіма цими "перешкодами". Доведеться відійти подалі, або можна вимкнути функцію поліпшення звуку чи функцію просторового звуку. Проблема може критися в аудіокодеках із високим бітрейтом (LDAC, aptX тощо). Там, де багато будівель і людей, вони відверто "шалять". Змініть налаштування з високої якості на "краще з’єднання" (SBC/AAC). Кеш Bluetooth може бути перевантажений — варто його очистити, а ще краще оновити протокол зв’язку, якщо прошивка застаріла. Bluetooth-з'єднання стабільне в радіусі 10 м. Якщо ви відійшли далі, то сигнал перервався. Підійдіть ближче. Найпростіше, що ще можна зробити, — перезавантажити і навушники, і телефон. Або ж зайдіть у налаштування Bluetooth смартфона, натисніть "Забути цей пристрій" і виконайте повторне сполучення з гарнітурою.

Навушники Google Pixel Buds Pro 2 Фото: androidauthority.com

Як налагодити роботу бездротових навушників на Android

Ця ОС пропонує кілька способів вирішення проблеми. Розглянемо кожен із них.

Очищення кешу Bluetooth

Цей спосіб допоможе позбутися тимчасових файлів, при цьому дані користувача залишаться цілими та неушкодженими.

Зайдіть у "Налаштування" смартфона — "Додатки" (або "Додатки та сповіщення").

Натисніть на три крапки у правому верхньому куті, виберіть "Показати системні додатки".

Прокрутіть вниз і натисніть на "Bluetooth".

Виберіть "Сховище та кеш".

Натисніть на "Очистити кеш", потім на "Очистити дані" (або "Очистити сховище"), перезавантажте смартфон.

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Усунення проблем із аудіокодеками

Якщо сигнал слабшає з причин, перелічених вище, кодеки LDAC та aptX перестануть працювати. У такому разі рекомендуємо вибрати менш "вибагливі" кодеки — SBC або AAC.

"Налаштування" — "Про телефон".

Натисніть на номер збірки 7 разів, доки не з’явиться повідомлення "Ви стали розробником".

Поверніться до "Налаштувань", перейдіть у "Система" — "Параметри розробника".

Прокрутіть вниз, знайдіть "Аудіокодек Bluetooth".

Змініть налаштування з кодеків LDAC або aptX на SBC або AAC.

Bluetooth без оптимізації сканування

ОС Android постійно шукає найближчі пристрої. Це робиться для того, щоб точно визначати місцезнаходження смартфона. Але це також заважає з’єднанню з навушниками. Ось як це вимкнути:

"Налаштування" — "Місцезнаходження".

Виберіть пункт "Служби визначення місцезнаходження" (або "Додатково").

Натисніть "Сканування Bluetooth".

Переведіть перемикач у положення "Вимк.".

Навушники Sennheiser Фото: Sennheiser

Вимкніть оптимізацію роботи акумулятора для Bluetooth

Енергозбереження — це, звичайно, добре, але ця функція може обмежувати роботу Bluetooth. На щастя, це можна виправити:

"Налаштування" — "Додатки" — "Спеціальний доступ до додатків".

Виберіть "Оптимізація батареї".

Змініть "Не оптимізовано" на "Усі додатки".

Знайдіть у списку Bluetooth, натисніть на цей пункт і виберіть "Не оптимізувати" (або "Без обмежень").

Скидання налаштувань

Якщо нічого не допомогло, не впадайте у відчай: є й радикальний спосіб…

"Налаштування" — "Система" — "Параметри скидання".

Натисніть "Скинути налаштування Wi-Fi, мобільного зв’язку та Bluetooth" (або "Скинути мережеві налаштування").

Натисніть "Скинути налаштування" та підтвердіть, ввівши PIN-код або пароль.

Знову підключіть навушники до смартфона.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році компанія Realme випустила 3 моделі з потужними процесорами. У огляді видання Фокус були представлені такі телефони, як Realme Neo 8, Realme 16 Pro Plus та Realme 16T.