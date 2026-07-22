Дешевые смартфоны, которые оказались круче Pixel 10 Pro по качеству: 3 модели (фото)

Samsung Galaxy S26, OnePlus 15 и Nubia RedMagic 11 Air вполне могут посостязаться с флагманом Pixel 10 Pro. Тестировщики говорят, что эти три модели даже еще более достойные, чем конкурент.

Смартфоны Pixel не всегда отличаются лучшим соотношением цены и качества. Во-первых, процессор Tensor G5, используемый в Pixel 10 Pro, значительно медленнее, чем у конкурентов. Время автономной работы также не является сильной стороной Pixel: многие пользователи жалуются на низкую выносливость даже после нескольких месяцев использования. К счастью, сегмент Android полон альтернатив, которые могут оказаться более выгодными по соотношению цены и качества, пишут тестировщики slashgear.com.

Samsung Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26 стоит от 900 долларов, что на 100 долларов меньше, чем Pixel 10 Pro, а также предлагает вдвое больший объем памяти — 256 ГБ в базе. Это важно, учитывая, что эти флагманские смартфоны оснащены камерами, способными создавать многогигабайтные видеофайлы при съемке в 4K.

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Galaxy S26 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который превосходит Tensor G5 — это видно во время игр. По данным NanoReview, процессор Snapdragon обеспечивает до 2,7 раз более высокую производительность, чем Tensor G5, в тестах AnTuTu. Возможно, разница в повседневном использовании не заметна, но Galaxy S26 лучше справляется с более ресурсоемкими задачами или играми консольного качества, такими как Alien Isolation.

Как и Google, Samsung предлагает до 7 лет обновлений Android. One UI также является одним из самых функциональных вариантов ОС и поставляется с пакетом Galaxy AI, сравнимым с тем, что предлагают телефоны Pixel.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 Фото: expertreviews.co.uk

OnePlus 15 стоит от 900 долларов, за которые пользователь получает 256 ГБ памяти UFS 4.1 и 12 ГБ оперативной памяти. За дополнительные 100 долларов вы можете удвоить объем памяти и увеличить объем оперативной памяти до 16 ГБ — и это все равно будет дешевле, чем базовая версия Pixel 10 Pro XL. OnePlus 15 также является большим телефоном, оснащенным 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, который может достигать частоты обновления до 165 Гц в поддерживаемых приложениях и играх. Он имеет тонкие рамки, поддержку Dolby Vision и HDR10+, а также частоту дискретизации сенсорного экрана 3200 Гц.

Благодаря процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5, он превосходит Pixel 10 Pro по производительности. Смартфон легко справляется с любой современной игрой, а более высокая, чем обычно, частота обновления экрана делает его сопоставимым с игровыми моделями. Компания OnePlus не пошла на компромиссы и с моделью 15, несмотря на очень конкурентоспособную цену: 50-мегапиксельный кластер сенсоров обеспечивает превосходные результаты и позволяет снимать видео в разрешении до 4K 120 кадров в секунду или 8K 30 кадров в секунду.

В ходе тестирования экспертов больше всего впечатлило время автономной работы: 7300-амперный кремниево-углеродный аккумулятор не только значительно превосходит показатели Pixel 10 Pro, но и благодаря оптимизации в OxygenOS телефон комфортно работает 1,5 дня от одной зарядки.

RedMagic 11 Air

Смартфон RedMagic 11 Air Фото: Trusted Reviews

Не нужно тратить 1000 долларов, если вы хотите играть в требовательные игры на своем смартфоне, и уж тем более на Pixel 10 Pro. Стоит обратить внимание на Nubia RedMagic 11 Air. Этот ориентированный на игры телефон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Хотя он использует более старый чип, 8 Elite все еще значительно превосходит по производительности Google Tensor G5. Что еще важнее, RedMagic 11 Air предлагает значительно лучшее соотношение цены и качества благодаря своей цене в 530 долларов.

Фактор, который отличает RedMagic 11 Air от практически всех других смартфонов, продающихся в настоящее время, — это его безрамочный полноэкранный дисплей. Да, это происходит за счет более низкого качества изображения с фронтальной камеры, расположенной под экраном, но на эту жертву могут быть готовы пойти заядлые геймеры. Сам дисплей представляет собой AMOLED-панель с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касаний 2592 Гц. Телефон также оснащен большой батареей емкостью 7000 мАч из кремниево-углеродного сплава с поддержкой проводной зарядки мощностью до 80 Вт.

К сожалению, RedMagic обещает только 2 года основных обновлений Android и 3 года патчей безопасности. Если нужна большая производительность, можно остаться в семействе RedMagic и приобрести RedMagic 11S Pro. Он оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и немного большей батареей с поддержкой беспроводной зарядки — и при этом остается дешевле, чем Pixel 10 Pro.

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