Дешеві смартфони, які за якістю виявилися кращими за Pixel 10 Pro: 3 моделі (фото)

Samsung Galaxy S26, OnePlus 15 та Nubia RedMagic 11 Air цілком можуть скласти конкуренцію флагману Pixel 10 Pro. Тестувальники зазначають, що ці три моделі навіть кращі за свого конкурента.

Смартфони Pixel не завжди вирізняються найкращим співвідношенням ціни та якості. По-перше, процесор Tensor G5, який використовується в Pixel 10 Pro, працює значно повільніше, ніж у конкурентів. Час автономної роботи також не є сильною стороною Pixel: багато користувачів скаржаться на низьку витривалість навіть після кількох місяців використання. На щастя, сегмент Android сповнений альтернатив, які можуть виявитися вигіднішими за співвідношенням ціни та якості, пишуть тестувальники slashgear.com.

Samsung Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26 коштує від 900 доларів, що на 100 доларів дешевше, ніж Pixel 10 Pro, а також має вдвічі більший обсяг пам’яті — 256 ГБ у базовій комплектації. Це важливо, зважаючи на те, що ці флагманські смартфони оснащені камерами, здатними створювати багатогігабайтні відеофайли під час зйомки в 4K.

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Galaxy S26 працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, який перевершує Tensor G5 — це помітно під час ігор. За даними NanoReview, у тестах AnTuTu процесор Snapdragon забезпечує у 2,7 рази вищу продуктивність, ніж Tensor G5. Можливо, різниця у повсякденному використанні не помітна, але Galaxy S26 краще справляється з більш ресурсоємними завданнями або іграми консольної якості, такими як Alien Isolation.

Як і Google, Samsung пропонує до 7 років оновлень Android. One UI також є одним із найфункціональніших варіантів ОС і постачається з пакетом Galaxy AI, який можна порівняти з тим, що пропонують телефони Pixel.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 Фото: expertreviews.co.uk

OnePlus 15 коштує від 900 доларів, за які користувач отримує 256 ГБ пам’яті UFS 4.1 та 12 ГБ оперативної пам’яті. За додаткові 100 доларів ви можете подвоїти обсяг пам'яті та збільшити обсяг оперативної пам'яті до 16 ГБ — і це все одно буде дешевше, ніж базова версія Pixel 10 Pro XL. OnePlus 15 також є великим смартфоном, оснащеним 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм, який може досягати частоти оновлення до 165 Гц у підтримуваних додатках та іграх. Він має тонкі рамки, підтримку Dolby Vision і HDR10+, а також частоту дискретизації сенсорного екрану 3200 Гц.

Завдяки процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5 він перевершує Pixel 10 Pro за продуктивністю. Смартфон легко справляється з будь-якою сучасною грою, а вища, ніж зазвичай, частота оновлення екрану робить його порівнянним з ігровими моделями. Компанія OnePlus не пішла на компроміси й у моделі 15, незважаючи на дуже конкурентоспроможну ціну: 50-мегапіксельний кластер сенсорів забезпечує чудові результати та дозволяє знімати відео з роздільною здатністю до 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду або 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

Під час тестування експертів найбільше вразив час автономної роботи: 7300-амперний кремнієво-вуглецевий акумулятор не тільки значно перевершує показники Pixel 10 Pro, але й завдяки оптимізації в OxygenOS телефон комфортно працює 1,5 дня від одного заряджання.

RedMagic 11 Air

Смартфон RedMagic 11 Air Фото: Trusted Reviews

Не потрібно витрачати 1000 доларів, якщо ви хочете грати у ресурсомісткі ігри на своєму смартфоні, а тим більше на Pixel 10 Pro. Варто звернути увагу на Nubia RedMagic 11 Air. Цей ігровий смартфон працює на процесорі Snapdragon 8 Elite, має 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Хоча в ньому використовується старіший чіп, 8 Elite все ще значно перевершує за продуктивністю Google Tensor G5. Що ще важливіше, RedMagic 11 Air пропонує значно краще співвідношення ціни та якості завдяки своїй ціні в 530 доларів.

Фактор, який відрізняє RedMagic 11 Air від практично всіх інших смартфонів, що продаються зараз, — це його безрамковий повноекранний дисплей. Так, це досягається за рахунок нижчої якості зображення з фронтальної камери, розташованої під екраном, але на таку жертву можуть бути готові піти завзяті геймери. Сам дисплей являє собою AMOLED-панель із частотою оновлення 144 Гц та частотою дискретизації дотиків 2592 Гц. Телефон також оснащений великим акумулятором ємністю 7000 мА·год із кремнієво-вуглецевого сплаву з підтримкою дротової зарядки потужністю до 80 Вт.

На жаль, RedMagic обіцяє лише 2 роки основних оновлень Android та 3 роки оновлень безпеки. Якщо потрібна вища продуктивність, можна залишитися у лінійці RedMagic і придбати RedMagic 11S Pro. Він оснащений новітнім чіпсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 і трохи більшим акумулятором із підтримкою бездротової зарядки — і при цьому залишається дешевшим, ніж Pixel 10 Pro.

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